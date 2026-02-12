Олимпийски медалист замени благодарностите с признание, че е изневерил

Норвежкият биатлонист Стурла Холм Легрейд шокира света в телевизионно интервю на живо за NRK, когато след състезанието призна през сълзи, че е изневерил на приятелката си от шест месеца, която нарече "любовта на живота ми". 28-годишният Легрейд беше спечелил бронз в мъжкия биатлон на 20 км на 10 февруари, а съотборникът му Йохан-Олав Ботн взе златото.

В интервюто Легрейд призна, че му е трудно да се радва на бронзовия си медал, защото бившата му приятелка не е била там. Той каза, че това, че не ѝ е бил верен три месеца след началото на шестмесечната им връзка, е най-голямата грешка в живота му.

"Имах златния медал в живота си и сигурен съм, че много хора ще гледат на нещата по различен начин, но аз имам очи само за нея. Спортът остана на второ място през последните няколко дни. Да, иска ми се да мога да споделя това с нея. Опитвам се да бъда добър пример за подражание, а направих нещо глупаво. Трябва да признаеш, когато си направил нещо, което не можеш да приемеш, и си наранил човек, когото обичаш толкова много", каза той.

Малко след това, на пресконференция, той каза на репортери, че не е сигурен дали е било правилно да направи толкова публично признание, но се надява да има "шанс тя да види какво наистина означава за мен" и той да успее да си я върне.

По-късно, в изявление от норвежкия отбор, споделено с People в сряда, 11 февруари, Легрейд каза, че "дълбоко съжалява, че е повдигнал лична история в ден, който беше празничен за норвежкия биатлон".

"Днес не съм съвсем на себе си и не мисля ясно. Извинявам се на Йохан-Олав, който заслужаваше цялото внимание след златото. Извинявам се и на бившата ми приятелка, която не по свое желание попадна в медийния прожектор. Надявам се, че е добре", се казва в изявлението му.

Спортистът добави: "Макар да не може да променя ситуацията, сега ще оставя това зад гърба си и ще се фокусирам върху Олимпиадата. Няма да отговарям на повече въпроси по тази тема."

Междувременно, в интервю за норвежкото издание VG, бившата приятелка каза, че действията на Легрейд са "трудни за прощаване, дори след признание в любов пред целия свят".

"Не съм избирала да ме поставят в тази позиция и боли, че трябва да съм в нея. Имахме контакт и той е наясно с мнението ми по въпроса. Благодарна съм на семейството и приятелите си, които ме прегърнаха и ме подкрепиха през това време. И също на всички останали, които са се сетили за мен и са съпреживели, без да знаят коя съм", каза жената, която помоли да остане анонимна.