Петък 13-и e днес: избягвайте черните котки

Малко дати предизвикват толкова суеверие, колкото Петък 13-и. За някои това е просто още едно число в календара. За други — космически сигнал за тревога, ден за избягване на важни планове, черни котки и спане с кристал под възглавницата.

Но откъде идва зловещата репутация на тази дата? И защо придаваме толкова символично значение на простото съвпадение между число и ден от седмицата? Отговорът ни връща назад през вековете — през древни вярвания, библейски предателства и модерни филми на ужасите.

Суеверието около Петък 13-и не произлиза от една конкретна история. То е резултат от сливането на два отдавна смятани за зловещи символа: числото 13 и деня петък.

В много култури числото 13 от векове се счита за „проблемно“.

То нарушава хармонията на числото 12 — 12 месеца, 12 зодиакални знака, 12 апостола

Според библейската традиция, на Тайната вечеря Юда Искариотски е 13-ият гост — този, който ще предаде Исус.

И петъкът сам по себе си има мрачна слава. Това е денят на Разпятието. В миналото се е вярвало, че е неблагоприятно време за пътувания, подписване на договори или сключване на брак.

Когато тези две табута се обединяват през XIX век, се ражда представата за Петък 13-и като предвестник на нещастия. Една теория свързва датата с 13 октомври 1307 г., когато рицарите тамплиери са арестувани във Франция — кървава чистка, която само подхранва легендата за проклятието.

Скок напред във времето — 1980 година, когато излиза филмът "Петък 13-и" и представя на света Джейсън Вурхийс — един от най-разпознаваемите злодеи в жанра. Макар че той не слага своята емблематична маска веднага, образът му се превръща в символ на зловеща опасност и насилие, закотвяйки датата още по-дълбоко в културното ни въображение.

Петък 13-и се среща поне веднъж годишно, понякога до три пъти

Това се случва, когато 13-ият ден от месеца съвпадне с петък — съвсем според календара, без намеса на съдба.

Заради начина, по който са разпределени месеците и високосните години, най-често Петък 13-и се пада през февруари, март или ноември. А когато годината започва в неделя, вероятността за няколко такива петъка се увеличава.

Колкото и често да се появява, датата сякаш носи със себе си особена аура — тихо напомняне, че „лошият късмет“ може да се крие на най-обикновени места, вплетен в самия ход на времето.

Денят продължава да се възприема с известно подозрение. Съществува дори дума за страха от него — параскаведекатриафобия.