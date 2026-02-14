IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
7 приятелски начина да отпразнувате Свети Валентин с близките си

Празникът не е само за влюбените

14.02.2026 | 06:30 ч. 0
Снимка: Istock

Не е задължително Свети Валентин да се фокусира върху романтиката – празнуването на приятелството със споделени преживявания може да се усети по-смислено и забавно.

Дейности като настолни игри, курсове, приключения на открито или филмови маратони предлагат ненапрегнати начини за свързване, без да се стига до клишета.

Използването на деня за творчество, грижа за себе си или доброволческа работа превръща Свети Валентин в шанс да отпразнуваме любовта по по-широк, по-личен начин. 

Свети Валентин не е официален празник, но милиони хора го отбелязват така или иначе. Той се свързва главно с празнуването на романтични връзки, откъдето идва и връзката с червени рози, ръкописни любовни бележки и вечери на свещи. 

Романтичната любов обаче не е единственият вид, достоен за празнуване, и няма строги правила за това как да прекарате деня. Със сигурност можете да го използвате като възможност да се съберете с приятели (или с някого, когото обичате, включително и себе си). 

Ето няколко начина да прекарате 14 февруари по забавен и ненатрапчив начин. 

1. Организирайте вечер с игри

Играенето на игри и шегите с приятели е чудесен начин да прекарате всеки следобед или вечер. Поканете приятелите си да донесат любимите си игри за един Свети Валентин, изпълнен с радост, бърборене и смях. Играта на асоциации винаги е чудесна за забавление у дома. А може пък да се придържате към малко по-хазартни игри, създавайки си бинго у дома или покер вечер. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Свети Валентин
