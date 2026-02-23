Седмичен любовен хороскоп за периода 23 февруари - 1 март

В последната седмица на февруари забавяме думите си и отваряме сърцата си, избирайки грижата пред бързината в любовта. Планетата на мисълта и комуникацията Меркурий започва да се движи ретрограден в знака на зодия Риби. Има вероятност да се свържем отново с някого, да препрочетем стари разговори.

Меркурий прави съвпад с Венера, която също е в Риби, което ще ни помогне очакванията да не са притеснителни, а обичта честна. През всичко това трябва да практикуваме грижа, както за себе си, така и за другите, като държим разговорите за взаимоотношения под напрежение и даваме място за емоции. Избягвайте смесените сигнали.

Повече за всяка зодия може да прочетете в любовния ни хороскоп за 23 февруари – 1 март.

Овен

Тихите истини сега са по-важни от показните жестове, Овни. Говорете спокойно и пазете най-уязвимите си чувства. Меркурий става ретрограден във вашия 12-и дом на подсъзнанието и скритите процеси, като забавя личните разговори и ви връща към неизяснени теми в любовта. Може да си припомните тайна, да сънувате бивш партньор или да усетите, че сте готови да простите на някого. Това е момент, в който да „укротите“ естествения си импулс за бърза реакция и да се вслушате в себе си.

Когато Меркурий образува съвпад с Венера в същия дом, в личното пространство се появява повече нежност. Деликатно извинение, няколко искрени думи или внимателно сбогуване могат да донесат успокоение. Погрижете се за емоционалното си равновесие и потърсете контакт, когато усетите вътрешна готовност.

Телец

Скъпи Телци, за някои представители на зодиакалния знак, приятелството може да доведе до романтично развитие, особено ако се свържете отново с хора, които не сте виждали отдавна. Меркурий става ретрограден във вашия 11-и дом на приятелите и общността, което връща разговори и планове за преразглеждане. Може да възобновите идея, да обсъдите старо обещание или да изгладите напрежение с човек от обкръжението си, нещо, което влияе и на любовния ви живот.

При съвпада на Меркурий с Венера в същия дом думите стават по-топли и искрени. Подходящо е да превърнете колебанието в конкретна покана. Лично съобщение или уютна среща могат да събудят взаимно привличане. Внимавайте да не поемате прекалено много ангажименти.

Близнаци

Професионалните ангажименти ще оказват влияние върху личните ви отношения през тази седмица. Меркурий, който е ваша управляваща планета, започва ретроградното си движение. Той ще ви подтикне да преразгледате как представяте връзката си пред околните или какви обещания сте дали. Възможно е да получите съвет от човек, когото уважавате.

Когато Меркурий е в съвпад с Венера, се създават условия за по-деликатен разговор с любимия човек. Подхождайте с любопитство и спокойствие. И двамата може да имате нужда от време, за да осмислите случващото се.

Източник: Любовен хороскоп за 23 февруари – 1 март