51-годишната Хилари Суонк на ски почивка с 2-годишните си близнаци

Актрисата споделя децата със съпруга си Филип Шнайдер

26.02.2026 | 23:54 ч. 0
Снимка: Getty Images

Хилари Суонк се наслаждава на последните снежни дни заедно с най-близките си хора. 

51-годишната актриса сподели снимка в своите Instagram Stories в неделя, 22 февруари, разказвайки за забавния си снежен уикенд в Уислър, Канада, заедно с четиричленното си семейство. На фотоса можем да видим Суонк в сиво яке и тъмночервена шапка, усмихвайки се на един от 2-годишните си близнаци. 

Вдясно от носителката на „Оскар“ седи едно от децата ѝ, облечено в син костюм за ски, докато лицето му е покрито с емотикон на бяло сърце. Детето също така носи каска и очила за ски, позирайки до майка си. 

„Прекарах си страхотно с моите любими хора в снега този уикенд. И ми се напомни колко мили са канадците“, написа Суонк върху снимката. 

През изминалия декември звездата леко повдигна завесата около семейния си живот, споделяйки непубликувана досега снимка на децата в Instagram. На кадъра близнаците имат еднакви руси къдрави коси и носят коледни карирани тоалети в зелено и червено. Момченцето носи бежови панталони с карираната си риза, докато момиченцето е облечено в красива рокличка и червени чехли. Децата са снимани, докато украсяват голяма коледна елха. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Хилари Суонк
