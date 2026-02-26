51-годишната Хилари Суонк на ски почивка с 2-годишните си близнаци

Хилари Суонк се наслаждава на последните снежни дни заедно с най-близките си хора.

51-годишната актриса сподели снимка в своите Instagram Stories в неделя, 22 февруари, разказвайки за забавния си снежен уикенд в Уислър, Канада, заедно с четиричленното си семейство. На фотоса можем да видим Суонк в сиво яке и тъмночервена шапка, усмихвайки се на един от 2-годишните си близнаци.

Вдясно от носителката на „Оскар“ седи едно от децата ѝ, облечено в син костюм за ски, докато лицето му е покрито с емотикон на бяло сърце. Детето също така носи каска и очила за ски, позирайки до майка си.

„Прекарах си страхотно с моите любими хора в снега този уикенд. И ми се напомни колко мили са канадците“, написа Суонк върху снимката.

През изминалия декември звездата леко повдигна завесата около семейния си живот, споделяйки непубликувана досега снимка на децата в Instagram. На кадъра близнаците имат еднакви руси къдрави коси и носят коледни карирани тоалети в зелено и червено. Момченцето носи бежови панталони с карираната си риза, докато момиченцето е облечено в красива рокличка и червени чехли. Децата са снимани, докато украсяват голяма коледна елха.

