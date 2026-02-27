Заради "Брулени хълмове": Чорапогащниците с дантела стават хит

В последните години ясно се забелязва как хитовите филми влияят изключително много на модните тенденции. През лятото на 2023 г. видяхме много ясно това - с излизането на игралния филм за Барби с Марго Роби. Тогава розови и цикламени дрехи, аксесоари, обувки, чанти, грим и маникюри напълно завладяха света.

През пролетта на 2024 г. пък "Претендентите" със Зендая направи тенис стила - тенис поли, шапки, роклички и други спортни аксесоари много модерни. Хитови бяха зелените, сиви, бели, зелено-жълти облекла.

Сега един друг филм започва да владее модния свят.

На 14-и февруари излезе новата версия на "Брулени хълмове" - с Марго Роби и Джейкъб Елорди. И романтичният, ретро стил от филма става популярен.

Това значи корсети, бюстиета, широки, дълги поли, но и нещо друго.

Абсолютен хит сега са чорапогащници с дантели, съобщават от британския "Cosmopolitan".

Това се забеляза и на Седмицата на модата в Копенхаген. Много модели носиха дантелени чорапогащници под панталони, поли, съчетава ги с шлифери, палта и къси якета.

Що се отнася до цветовете, може да заложите на класиката - чорапогащници в черно, бяло или розово - за романтично настроение.

