Инфлуенсърката Флора се провали зад печката и се сбогува с Hell's Kitchen

Евгени Генчев отново изпъкна

Снимка: Нова тв

Инфлуенсърката Цвета Стратиева - Флора се превърна в първия звезден участник, елиминиран от Hell’s Kitchen. Представителката на отбора на Платинените, която слуховете я пращат в обятията на известен политик, показа несигурност в две поредни предизвикателства и се прости с мястото си в надпреварата.

Звездите трябваше да се съревновават в отборна игра, разчитайки на комуникацията, работата в екип и сръчността си. Най-добре за втора поредна седмица се справи пианистът Евгени Генчев, който заслужи и нов имунитет. Ястието на гримьора Кирил Гуцов не бе на нужното ниво и му донесе номинация.

Последвалата вечерна резервация се превърна в истински тест за търпението на шеф Виктор Ангелов. 

Въпреки усилията на звездните кулинари, грешки валяха и от двете кухни. Опитите на номинирания Гуцов и рап изпълнителя Тото да овладеят положението при Платинените не се увенча с успех, докато отличникът Евгени намери път към съотборниците си и Златните успяха да завършат поръчките си.

