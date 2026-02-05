Записи разкриват смразяващите интимни мисли на Майкъл Джексън за децата

Смущаващи, нечувани досега аудиозаписи, на които Майкъл Джексън изразява най-дълбоките си "интимни" мисли за децата, ще бъдат разкрити в нова телевизионна документална поредица. На записите суперзвездата се чува да говори за най-съкровените си чувства и увлечението си по децата.

В един зловещ момент Джексън признава, че ако няма деца около него, би сложил край на живота си.

"Ако ми кажеш точно сега: "Майкъл, никога повече няма да видиш друго дете"... бих се самоубил", казва той. Още по-тревожно е, че Джексън добавя: "Децата накрая се влюбват в личността ми. Понякога това ме вкарва в неприятности."

Силните записи предлагат и нова перспектива за това колко близък се е чувствал Джексън с детето Гавин Арвизо, преживяло рак и водещо се "негов приятел", което по-късно го обвинява в сексуално насилие в наказателен процес през 2005 година. Поредицата документира делото, съсредоточено върху приятелството му с Арвизо, който твърди, че се е злоупотребявало сексуално с него.

Неизлъчвани кадри показват Джексън, който признава, че е споделял леглото си с деца, как ходи на пикници с Арвизо насаме на територията на имението Невърленд.

Джексън бе оправдан по всички 14 обвинения, включително четири пункта за блудство с дете, четири пункта за напиване на дете, за да може да го насили, както и за тайно съучастие с цел да държи момчето и семейството му като пленници в ранчото си в Калифорния. Той беше обвинен и в предоставяне на алкохол на момчето.

Британската продуцентска компания Wonderhood Studios е осигурила записите за нова поредица на Channel 4, озаглавена "Процесът" ("The Trial"), която тръгва следващата седмица. Четирисерийната поредица-бомба се фокусира върху събитията, довели до процеса на покойната поп звезда през 2005 година.

Вътрешен източник, който е чул записите, казва: "Има нещо изключително необичайно и зловещо в увлечението на Майкъл Джексън по децата - особено по тези, които не са негови. Да чуеш гласа му да говори за децата по този начин, при положение че е бил обвиняван в блудство, повдига много въпроси за психичното му здраве, нагласата му и, за съжаление, намеренията му. Това е Майкъл в най-открития му вид и ни дава представа как е бил влюбен в децата... обсебен от желанието да е около тях. Той не вижда нищо нередно в това да води деца у дома си и в леглото си, без родителски надзор, оправдавайки действията си с това, че е просто приятел, който иска да помогне. Дори отива по-далеч - като казва, че повечето разглезени деца се влюбвали в него. Това са много тревожни фрази и език, които да чуеш от неженен мъж на 40+. Има и открити кадри, които показват как Майкъл се е грижил за Гавин, докато момчето се е борело с рака като малко дете. Много лекари са смятали, че диагнозата е фатална, но Майкъл никога не е губил надежда. Майкъл описва как е казал на Гавин, че за него изглежда като ангел. Начинът, по който тези неща биха могли да бъдат интерпретирани, е впечатляващ."

Изпълнителният продуцент на "Процесът" Том Анстис казва: "Нечуваните аудиозаписи на Майкъл Джексън предлагат рядък и привилегирован прозорец към психиката му и душата му. Те дават ново разбиране за това кой всъщност е бил Майкъл Джексън, какво е мислел и кои са били сеизмичните моменти, оформили живота му. Записите са емоционално оголени и много истински. На моменти можеш да чуеш, че Майкъл е близо до сълзи."