5 зодии с късмет в любовта през март 2026

Връзките ще се подобрят значително за 5 зодиакални знака през март 2026 година, пише сайтът yourtango.com

Тази енергия се случва под ретрограден Меркурий в Риби и по време на портал на затъмненията. Кои са тези зодии и дали вашата е сред тях?

1. Зодия Дева

Дайте си време, Деви. От 2023 г., когато Сатурн за първи път се премести в знака Риби, се справяте с огромна енергия в дома си на романтика и връзки. Но Сатурн напусна този воден знак на 13 февруари 2026 година и връзките ви ще станат много по-добри през март 2026.

Въпреки това, все още се нуждаете от време и можете да го направите, докато Меркурий е ретрограден в Риби до 20 март. Дайте си време да преминете през тази ретроградна фаза, без да чувствате нужда да бързате или да вземате окончателно решение за любовния ви живот. Отдайте се на процеса и се грижете добре за себе си.

Отдайте се на процеса и се грижете добре за себе си.

2. Зодия Риби

Скъпи Риби, винаги сте били предназначени за любов. Със Сатурн във вашия зодиакален знак от 2023 г. насам, не сте се фокусирали единствено върху любовта, дори и да сте били във връзка. Добрата новина е, че ако връзката ви е преживяла тази фаза, това означава, че наистина е предназначена да бъде такава. Тя става много по-добра през март, но си дайте време да се свържете отново емоционално с любимия човек.

Лунното затъмнение и пълнолунието в Дева достигат връх на 3 март във вашия дом на любовта. Това помага да се разбере как да продължите напред, но все пак ще искате да бъдете търпеливи със себе си, докато Меркурий не започне директно движение в Риби на 20 март. Колкото по-добре разбирате себе си, толкова по-лесно ще можете да подобрите връзката си.

Източник: През март любовта се подобрява за тези 5 зодии