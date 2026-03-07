Критични дни през март за всяка зодия

Всеки месец има своите по-напрегнати дни, но ако имаме предварителна информация кои ще са те, това би ни помогнало да се предпазим. Или най-малкото да се опитваме да не се ядосваме излишно. Астролозите ни помагат в тази задача като прогнозират за всяка зодия кои дни ще са по-предизвикателни.

Критични дни през март за всички зодии:

Овен – 10 март, вторник

Бъдете внимателни в дните 10 и 22 март. Емоционалното напрежение може да стане причина за конфликти. По-добре не вземайте прибързани важни решения и не се натоварвайте прекалено с работа.

Телец – 7 март, събота

Препоръчително е да отложите важните задачи на 7 и 17 март. Финансовите въпроси могат да донесат напрежение. Затова в тези дни не е добре да правите големи покупки или да теглите заеми.

Близнаци – 9 март, понеделник

Датата 9 март може да се окаже по-неблагоприятна. Има вероятност от грешки и погрешни преценки. Не се доверявайте на слухове и клюки, защото информацията може да се окаже неточна.

