Фреди Принц джуниър навърши 50 - Сара Мишел Гелар му направи специален поздрав

Актьорът и звездата от „Бъфи, убийцата на вампири“ са семейство повече от 20 години и имат две деца

09.03.2026 | 21:23 ч. 0
Снимка: Getty Images

Актьорът Фреди Принц джуниър отбеляза своя 50-и рожден ден на 8 март, а съпругата му Сара Мишел Гелар направи празника още по-специален с емоционална и закачлива публикация в Instagram.

Звездата от култовия сериал „Бъфи, убийцата на вампири“ сподели серия от снимки на двамата, с които показа колко силна остава връзката им през годините.

В публикацията Сара Мишел Гелар поздрави своя съпруг с топли думи.

Тя добави послание, което бързо привлече вниманието на феновете: според нея възрастта е просто броят години, в които светът е имал възможност да се радва на човека. А както подчерта самата тя – никой не се е радвал на актьора повече от нея.

„Честит рожден ден. Възрастта е просто броят години, през които светът е имал възможност да ти се радва. И никой не ти се е радвал повече от мен.“, написа актрисата, като отбеляза профила на съпруга си.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Фреди Принц джуниър
