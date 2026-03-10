Венера влезе в Овен, какво очаква зодиите?

Планетата на любовта, романтиката и красотата Венера влезе в знака на огнения Овен. Сега залагаме на повече импуливност в отношенията, тръпката се завръща, връзките са бляскави и силно желаем любовта. Време е за флиртове, откровени признания, адреналин, ново начало, рискове и вълнение. Страстта се завръща, не обмисляме нещата толкова. Ето какво да очаква всяка зодия, според "nssg-club".

Овен

Венера е в техния знак и те са звездите в момента. Магнетични, директни, неустоими са. Искрата се връща във връзките. А необвързаните привличат внимание без усилие. Да внимават - да не прегорят емоциите и всичко прекалено бързо.

Телец

Венера ги управлява, но сега ги кара да излязат от зоната си на комфорт. Тайни афери или внезапни страсти може да ги изненадат. По-малко контрол за тях, повече инстинкт.

Близнаци

Бързи забивки, флиртове, съобщения късно нощем, неочаквани срещи. Всичко това чака Близнаците. Любовта става игра и ментална стимулация. Ако са във връзка, трябва повече спонтанност.

