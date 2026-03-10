Hermès отказа да продаде на малката Норт рядка чанта Mini Kelly

За Норт Уест луксозната мода почти изглежда като право по рождение. Дъщерята на Ким Кардашиян и Кание Уест израства сред висша мода, архивни дизайнерски колекции и редки аксесоари, за които повечето хора могат само да мечтаят.

Но дори за дете, родено в едно от най-популярните семейства на поп културата, достъпът до най-желаните модни предмети невинаги е гарантиран.

Според публикация на журналистката Ейми Одел в нейния нюзлетър Back Row, цитирана от Hоlа!, френската модна къща Hermès е отказала молба на Ким Кардашиян да закупи рядка чанта Mini Kelly за Норт, когато тя е била още много малка.

Чантата за десетки хиляди, която Hermès отказа да продаде

Историята идва от бивш служител на бутика на Hermès в Бевърли Хилс, който говори анонимно за случая. По негови думи Ким Кардашиян и Кание Уест са опитали да осигурят на дъщеря си черна Mini Kelly - един от най-желаните аксесоари в света на луксозната мода.

"Не всяка знаменитост получава това, което иска. Кание Уест и Ким Кардашиян искаха черна Mini Kelly за Норт или нещо подобно. И Hermès каза "не", разказва продавачът, връщайки се към времето си в бутика.

Според него отказът не е дошъл от самия бутик, а от централния офис на Hermès. При клиенти с толкова висок профил подобни заявки често се прехвърлят към корпоративното ръководство - най-вече защото покупката почти сигурно ще бъде заснета и разпространена публично.

"Нямам представа защо, но всички бяхме като: "Уау." Предполагам, че в такива случаи решението се взима от централата, защото ако толкова известен човек поиска нещо, очевидно ще бъде сниман с него. А те не искат просто всеки да бъде сниман с тези чанти", обяснява бившият служител.

Чантата, за която става дума, далеч не е обикновен аксесоар. Mini Kelly, изработена от екзотична кожа от алигатор, е сред най-редките версии на емблематичния модел на Hermès.

Модната къща не разкрива официалните цени на подобни изделия, но на вторичния пазар такива чанти могат да достигнат впечатляващи суми - често между 75 000 и 82 000 долара в зависимост от цвета и състоянието.

Ироничното е, че Норт вече е била виждана с аксесоари Hermès още преди този отказ. През 2019 г., когато е едва на шест години, тя се появява в Ню Йорк заедно с майка си, носейки бяла чанта Birkin, оценявана на около 10 000 долара.

Дизайнерският лукс, в който Норт се къпе

С годините гардеробът на Норт се разширява още повече. Тя често е виждана със селекция от дизайнерски чанти както в социалните мрежи, така и на публични събития. Сред марките в колекцията ѝ са Louis Vuitton, Fendi, Dior и Balenciaga.

Едни от най-забавните аксесоари в колекцията ѝ са кристалните чанти на Judith Leiber Couture, известни със своите ексцентрични и игриви дизайни. Според информацията Норт притежава няколко такива модела - включително чанта във формата на парче пица и друга, вдъхновена от каляската на Пепеляшка. Всяка от тях струва около 5695 долара. В колекцията ѝ има и версия във формата на ягодова поничка, оценявана на приблизително 4195 долара.

Чантите Louis Vuitton също присъстват често - включително цветни мини модели и версия с мотив на череши, която се оценява на около 5125 долара. Норт е снимана и с Prada Crystal Re-Edition 2005 - чанта, оценявана на около 5100 долара. Към колекцията се добавя и винтидж Saddle bag от Dior, изработена от щраусова кожа.

Сред модерните ѝ фаворити са модели на Balenciaga, включително La Cagole и украсената с кристали Hourglass.

Модното ѝ досие обаче не се ограничава само до аксесоари. Норт вече е носила дизайни на Jean Paul Gaultier, Vetements и Chanel. На някои от най-големите публични събития тя дори координира драматичните си модни визии с тези на майка си Ким Кардашиян.

Но някои от най-интересните предмети в гардероба на Норт всъщност не идват от модни къщи, а от историята на поп музиката. Родителите ѝ купуват няколко вещи, принадлежали на покойния Майкъл Джексън, по време на специализирани аукциони.

Една от най-забележителните е черно кадифено яке, което Джексън е носил по време на 65-ия рожден ден на Елизабет Тейлър и на премиерата на късометражния му филм "Ghosts" на кинофестивала в Кан. Създадено от дизайнерите Денис Томпкинс и Майкъл Буш, якето е украсено с блестяща растителна апликация на рамото, инкрустирана с бели камъни, перли и кристални пискюли. То е закупено на търг на Julien’s Auctions за 65 625 долара и дори е било временно преработено, за да може Норт да го носи като дете.

Друг ценен предмет от същия аукцион е кремавата шапка, което Майкъл Джексън носи в музикалното видео на "Smooth Criminal" от 1988 година. Шапката е купена за 56 250 долара и според информацията вътре все още има следи от сценичния грим на певеца. Норт дори е използвала шапката за свои костюми за Хелоуин, когато пресъздава някои от най-емблематичните визии на Джексън, включително стилистиката от албума "Bad".