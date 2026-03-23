Кевин Спейси се споразумя с обвинителите му в сексуално насилие

Кевин Спейси е постигнал извънсъдебно споразумение с трима мъже, които заведоха граждански дела срещу актьора, обвинявайки го в сексуално посегателство. Делата трябваше да стигнат до процес във Висшия съд по-късно тази година, но процедурата вече е замразена, след като страните са се разбрали извън съда, пише ВВС.

Тримата мъже твърдят, че Спейси ги е нападал в периода между 2000 и 2013 година.

66-годишният носител на "Оскар" категорично отрича всички обвинения.

Отделно от тези искове, той беше оправдан по девет обвинения в сексуални престъпления след наказателен процес през 2023 година. Двама от мъжете, които свидетелстваха срещу актьора по време на наказателното дело, впоследствие заведоха и граждански искове във Висшия съд.

Единият от тях, известен само с инициалите LNP, твърди, че Спейси "умишлено го е нападнал около 12 пъти" в периода между 2000 и 2005 година.

Другият, споменавам само като като GHI, разказва, че се е запознал с актьора по време на уъркшоп в лондонския театър Old Vic, където Спейси бе артистичен директор между 2004 и 2013 г., и твърди, че след предполагаемо посегателство през 2008 година е претърпял "психически травми и финансови загуби".

Третият мъж - Рури Кенън - се отказа от правото си на анонимност. Той участва в пиесата "Sweet Bird of Youth" от Тенеси Уилямс в Old Vic през 2013 година и твърди, че Спейси го е опипвал на парти след пресвечерта на спектакъла. Кенън се появи и в документалния филм на Channel 4 "Спейси без маска" ("Spacey Unmasked") от 2024 година.

Спейси отхвърли обвинението като "абсурдно" и заяви, че "никога не се е случвало".

По време на съдебно заседание по-рано този месец адвокатите на ищците настояха, че показанията на още седем свидетели, които твърдят за сходно поведение, трябва да бъдат изслушани, ако делото стигне до процес. На същото заседание стана ясно и че Рури Кенън е постигнал отделно споразумение с Old Vic.

Подробности за извънсъдебните споразумения между Кевин Спейси и тримата му обвинители не се разкриват.