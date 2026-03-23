Надникнете в имението на Орландо Блум, което продава за $12 млн.

Орландо Блум официално се сбогува с дългогодишния си дом в Южна Калифорния.

49-годишната звезда от „Властелинът на пръстените“ е пуснал за продажба имението си в Малибу, където живееше в продължение на 15 години. Цената, която Блум иска от следващия собственик е 12 милиона долара. Актьорът закупува имението с четири спални и пет бани през 2011 година за „скромните“ 2,5 милиона, докато все още е женен за Миранда Кер. Двамата се разделят през 2013 година след тригодишен брак.

Говорейки пред Wall Street Journal за предприетата продажба, Блум признава, че първоначално се чудел дали да направи подобна крачка. Колкото и да му било трудно, сметнал, че това е най-доброто решение, тъй като не живее в имота от година, а през миналата година дори го давал под наем.

„Мисля, че е правилното време да се откажа от него“, казва той пред изданието, отбелязвайки че в момента живее в северната част на Калифорния.

