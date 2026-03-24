Дамян Попов представя новата си песен "Слушай, сърце"

Певецът Дамян Попов представя новата си песен и видеоклип "Слушай, сърце". Песента е посветена на вечната дилема между чувствата и разума.

"Много от нас са свикнaли да слушат повече разума си, други се доверяват на сърцето. Най-хубаво е, когато двете линии вървят успоредно. Аз слушам разума си. Душата иска определени неща, които невинаги са най-правилните", сподели изпълнителят в "България сутрин".

"Отдавна спрях да пиша текстове на песни. Започнах да се доверявам на доказани текстописци. Ти сам усещаш това, което те вълнува, даваш насоките. Този текст се изля от раз", каза още Дамян Попов пред Bulgaria ON AIR.

В повечето случаи първо се пише музиката, но в този случай музиката е напасната към текста на песента.

"За пръв път имам черно-бял клип. Изглежда много стилно, визуално е много приятно. Има нюанси, всеки може да го интерпретира", посочи певецът и отбеляза, че тъжните емоции винаги събуждат желание да пишеш, да излееш нещо от себе си.

В момента Дамян Попов работи по спектакъла "Светът на цветовете", в който всеки цвят символизира различни емоции и звучене. В спектакъла ще участват около 300 деца.

"Рядко изневерявам на стила си музикално, но обичам да се предизвиквам, защото в това има развитие. Не всяка песен се превръща в топ хит, но това е опит и трябва да се научим да приемаме и тези моменти, когато нещо не е успешно. Важно е да си постоянен", заключи изпълнителят.