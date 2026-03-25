Иво Аръков пее пред празни зали на турнето, за което получи 250 хил. евро финансиране

Едва шепа хора посрещнаха актьора и певец Иво Аръков на концерта му в Париж.

Припомняме, че Аръков се оказа в центъра на сканадал заради одобрените си проекти по ПВУ. Той е получил 250 хиляди евро за турне в Европа, на което трябва да промотира музиката си.

По проект Аръков трябва да пее пред публика от 600 и 800 души на концерт или общо 10 хил. души. В Париж обаче, където бе един от десетте му концерти, хората можеха да се преброят на пръсти.

Певецът признава пред БНТ, че хората са малко и в други градове.

"По места – около 10-20 човека, което е много оскъдно предвид ситуацията, която имаме в момента, ние бихме искали да покажем много повече потенциал. Но от ден първи на това турне ние сме саботирани на всяка крачка, която предприемем."

Концертите е било предвидено да се реализират още през миналото лято. Одобрението на проекта обаче е получено късно, в момента той се осъществява с лични средства, които по-късно ще бъдат възстановени.

Липсата на време за промотиране и реклама е оказала влияние върху посещаемостта.

"Ние сме написали проект за тази сума. Но ние сме го написали през 2024 г. Разликата между годините е изключително съществена. Времето, което сме заложили за подготовка и за реклама и за дистрибуция е много по-дълго."

Според Аръков, крайната сума ще се окаже по-малка от първоначално заложената. Не е ясно обаче дали към НФК е подадена информация за корекция на бюджета. Служебният министър на културата вече направи промени в ръководството на фонда.

Ако проектите по ПВУ не се реализират в срок до края на март, парите се губят. Самият Аръков, който регулярно подава проекти от 2014 г., казва, че е бил осма резерва, когато е одобрен. Крайните резултати от турнето ще станат ясни след края на март.