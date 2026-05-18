Актьорът Джош Дюамел стана татко на момиче

Джош Дюамел стана татко за трети път! 53-годишният актьор вече има дъщеря.

Съпругата му Одра Мари го дари с момиче, което носи името Рока де Леон Дюамел. Това е второто им общо дете, те имат и син.

Звездите разкриха щастливата новина чрез обща публикация в социалната мрежа Instagram. Те споделиха кадри на новороденото. Има отделни снимки на момиченцето, както и такива на бебчето с брат му. Джош също позира за селфи с дъщеря си.

"Рока де Леон Дюамел. Нашето момиченце е тук", гласи текстът към публикацията.

Влюбените събраха много поздравления. Дори бившата съпруга на Дюамел, Фърги, постави емотикони на червени сърца и розови панделки като коментар.

