Хороскоп за пролетта: Какво очаква всяка зодия?

Най-накрая пролетта е тук след много дълга и студена зима. Тази година имах чувството, че студеният период продължава повече от очакваното, така че съм напълно готова да се гмурна в по-топлите и по-дълги дни. Преди обаче да изтичате навън и да се насладите на пролетното слънце, трябва да проверите пролетния си хороскоп.

Но ние не просто преживяхме зимата, за което си струва да се потупаме по рамото. Сезонът на затъмненията приключи в началото на март, а ретроградният Меркурий тръгна в правилната посока на 20 март. Така че можете да се отпуснете и да си отдъхнете, преди да прочетете какво ви е подготвила пролетта.

Важни дати:

1 април: Пълнолуние във Везни

17 април: Новолуние в Овен

19 април: Начало на сезона на Телец

1 май: Пълнолуние в Скорпион

16 май: Новолуние в Телец

20 май: Начало на сезона на Близнаци

31 май: Пълнолуние в Стрелец

Овен

Добре дошли във вашия сезон, Овен. Началото му съвпадна с края на ретроградния Меркурий, така че пригответе се да празнувате. В момента сте в центъра на вниманието, така че използвайте това във ваша полза, за да кандидатствате за нова работа или да привлечете интереса на човека, по когото си падате. Пълнолунието във Везни е особено подходящ момент да направите равносметка на романтичните си връзки. Може да осъзнаете, че сте недоволни от настоящите си взаимоотношения или да си изясните какво търсите в партньора си. Сезонът на Телец може да е добра възможност да преоцените бюджета и навиците си за харчене. Когато настъпи сезонът на Близнаци, ще имате повече писане или презентиране на проекти в училище или на работа. Не забравяйте да освежите граматиката и уменията си за публично говорене предварително.

Телец

Спокойният ви дух излиза наяве този сезон, Телец. Планирайте спа ден или масаж, за да освежите тялото и ума си. Вашият сезон настъпва на 19 април и с него идва много повече активност. Около новолунието в Телец може би е време да преосмислите личните си цели. Това е добър момент да запишете какво се надявате да постигнете през следващата година, тъй като след 19 април настъпва вашата собствена нова година. През сезона на Близнаци може да се поглезите малко повече и да се забавлявате. Колкото и да обичате лукса обаче, не забравяйте да се придържате към разумен бюджет и не позволявайте на разходите ви да излязат извън контрол.

