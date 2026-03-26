Как мислят великите лидери: Робин Шарма с лекция на живо в София

Световноизвестният канадски автор на международни бестселъри Робин Шарма пристига у нас догодина, за да изнесе лекция на тема "Лидерството в ежедневието: Тайните навици за успех в бизнеса и живота" ("Everyday Leadership: The Hidden Habits for Winning in Business + Life"). Един от водещите лектори в света по лидерство и личностно развитие ще разкрие пред българската публика тънкостите зад това как да бъдеш истински успешен на 25 април 2027 г. в зала 1 на НДК.

Обявен за един от петимата водещи гурута в областта на лидерството в световен мащаб чрез независимо проучване сред над 22 000 бизнес професионалисти.

Чрез своите лекции и концепции Робин Шарма преобразява хората, като пробужда потенциала им за "лидерство без титла" и ги насочва към изключителни постижения. Вече повече от 30 години водещи световни компании и организации като Nike, GE, Microsoft, Starbucks, Expedia, FedEx, PwC, HP, Unilever и Oracle, както и институции като NASA, Yale University и YPO, избират Робин Шарма за лектор на едни от най-важните си събития.

Българската публика ще има рядката възможност да се срещне със световнопризнатия лектор и да научи кои са ключовите принципи за успех както в бизнеса, така и в личния живот. По време на гостуването си у нас Робин Шарма ще разкрие кои са практическите ежедневни навици на изключителните лидери, как да развием креативността и продуктивността си и как да работим по-ефективно в екип. Той ще представи силни стратегии за личностно развитие и ще обясни как да се освободим от т.нар. "жертвено мислене", за да подобрим лидерските си умения.

Книгите на Робин Шарма са публикувани в над 75 държави и преведени на повече от 90 езика, което го превръща в един от най-четените автори в света днес. Неговият бестселър "Лидерът, който нямаше титла" поставя началото на цяло движение около мисията на Робин Шарма да помага на хората и компаниите да "ръководят без титла". Сред най-популярните му книги са още "Богатството, което не се купува с пари", "Клуб 5 сутринта", "Манифест на всекидневния герой" и "Монахът, който продаде своето Ферари", продадени в над 25 милиона екземпляра по света, включително и в България. Очаква се догодина да излезе и най-новата му книга, която българските читатели ще могат да намерят под логото на издателство "Екслибрис".