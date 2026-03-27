Новата колекция на Reebok - спорт и стил за всяка ситуация

От първите стъпки сутрин до вечерните планове, всичко се случва естествено, без нужда от преобличане. Именно тази съвременна динамика стои в основата на новата колекция обувки на Reebok, налична в магазините на CCC и в приложението. Създадена за жени в движение, тя съчетава функционалност и стил по напълно естествен начин.

Това е колекция, която не следва строг сценарий, а се адаптира към ежедневието – такова, каквото е в действителност: динамично, разнообразно и често непредвидимо. Вместо да разделя обувките на „спортни“ и „ежедневни“, Reebok създава модели, които пасват във всяка ситуация. Така стилът остава цялостен и разпознаваем, независимо от темпото.

Цветовата палитра е вдъхновена от земните тонове и допълнена с внимателно подбрани акценти, които придават свежест, без да нарушават цялостната хармония. Тази балансирана основа позволява лесно комбиниране и създаване на визии, които изглеждат непринудено, но същевременно стилно завършени.

Лайфстайл предложенията интерпретират класиката на Reebok през съвременен поглед. Court Clean в свеж, пастелен нюанс, внася лекота и деликатен щрих в ежедневните комбинации, а Classic AZ се отличава с модерни, ярки цветове, които привличат вниманието, без да доминират. Zig Vector добавя характер с отличителни детайли, които носят увереност и индивидуалност. За още по-силен стилов ефект идват Fiori, Forte Lounger Double Up и Ultra Lo – модели, които съчетават ретро вдъхновение с градска естетика и придават завършеност на всяка визия, независимо дали е по-небрежна или по-изчистена.

Когато темпото се ускори, на преден план излизат performance моделите, създадени да отговорят на нуждата от движение, лекота и стабилност. Te осигуряват динамична и енергична стъпка, като съчетават комфорт и поддръжка при всяко движение. Road Strider моделите се отличава с лекота и стабилност, създадени за движение през целия ден. Тук функцията и стилът не се конкурират – те се допълват.

С тази колекция Reebok предлага нов прочит на съвременния гардероб – без ясно разделение между спортно и ежедневно. Обувките се адаптират към ритъма на деня, а не обратното. От сутрин до вечер – всичко остава в единен, уверен и естествен стил.

Колекцията обувки Reebok е налична онлайн на ccc.eu, в мобилното приложение и в магазините на CCC.

