Стивън Колбер ще е сценарист на нов филм "Властелинът на пръстените"

Американският телевизионен водещ Стивън Колбер обяви следващия си проект, след като вечерното му шоу приключи - ще бъде съавтор на нов филм от вселената на "Властелинът на пръстените" ("The Lord of the Rings").

Телевизионната мрежа CBS обяви още миналото лято, че прекратява вечерното шоу на Колбер, което ще приключи през май след 33 години.

Колбер, известен като заклет фен на Дж. Р. Р. Толкин, ще адаптира ранна част от първата книга от поредицата - "Задругата на пръстена" ("The Fellowship of the Ring") - заедно със сина си, сценариста Питър Макгий. В откъс от разговор с режисьора Питър Джаксън, той обяснява, че филмът ще бъде "самостоятелна история, която може да се впише в по-големия разказ", като същевременно ще остане "напълно вярна на книгите, но и напълно вярна на филмите, които вие вече сте създали".

Самият той разкрива, че идеята за филма - който според информацията ще носи заглавието "Властелинът на пръстените: Сянката на миналото" ("The Lord of the Rings: Shadow of the Past") - е негова, но дълго време не е вярвал, че ще има време да се заеме с нея.

"Колкото и да обичам тази идея, знаех, че не мога да правя филма и шоуто едновременно. Но се оказва, че от това лято ще съм свободен", казва той.

Колбер планира да адаптира глави от трета до осма от "Задругата на пръстена", в които Фродо и останалите хобити поемат по своето голямо приключение.

"Знаеш какво означават за мен книгите и какво означават за мен твоите филми. Но това, към което непрекъснато се връщах, бяха онези шест глави в началото на "Задругата на пръстена", които така и не бяха развити във филма навремето", казва той на Питър Джаксън.

Той допълва, че е започнал да обсъжда идеята със сина си: "Говорихме дълго с Питър, който също е сценарист, и изградихме концепция за това какво би работило, особено като рамка за самата история." Според официалното описание на проекта действието се развива години по-късно: "Четиринайсет години след заминаването на Фродо, Сам, Мери и Пипин тръгват, за да проследят първите стъпки от своето приключение. Междувременно дъщерята на Сам - Еланор - открива дълго пазена тайна и е решена да разбере защо Войната за Пръстена почти е била загубена още преди да започне."

Колбер признава, че му е отнело време да събере смелост да се свърже с Питър Джаксън.

"Отне ми няколко години да събера кураж да ти се обадя", казва той, цитиран от ВВС, като уточнява, че това се е случило преди две години, а Джаксън е харесал идеята му.

В момента Колбер работи по сценария заедно с Питър Макгий и Филипа Бойенс, която е съавтор и на предишните филми от "Властелинът на пръстените", както и на "Хобит" ("The Hobbit"). Бойенс участва и в писането на следващия проект от същата вселена - "Властелинът на пръстените: Ловът на Ам-гъл" ("The Hunt for Gollum"), режисиран от Анди Съркис, който се очаква да излезе през 2027 година.

Питър Джаксън режисира оригиналната трилогия "Властелинът на пръстените" преди повече от 20 години, като печели "Оскар" за най-добър филм и най-добър режисьор за "Завръщането на краля" ("The Return of the King") през 2004 година. След това последва трилогията "Хобит", както и високобюджетен телевизионен спин-оф - "Властелинът на пръстените: Пръстените на властта" ("The Lord of the Rings: The Rings of Power") - за Amazon Prime.