Кейт Уинслет ще участва в новия филм "Властелинът на пръстените"

Кейт Уинслет може да поеме от Пандора към Средната земя.

Актрисата, която наскоро се появи в "Аватар: Огън и пепел" ("Avatar: Fire and Ash") на Джеймс Камерън, води преговори за участие във "Властелинът на пръстените: Ловът на Ам-гъл" ("Lord of the Rings: The Hunt for Gollum"), пише Variety. В проекта вече е сигурно участието на Анди Съркис, който освен че ще режисира филма, ще се завърне и в ролята на Ам-гъл (Голъм), позната от оригиналната трилогия.

От Warner Bros. все още не потвърждават официално актьорския състав, но според слуховете Илайджа Ууд и Иън Маккелън може отново да влязат в ролите на Фродо Бегинс и Гандалф.

Новият филм ще събере отново Уинслет с режисьора Питър Джаксън, който стоеше зад оригиналната екранизация по романите на Дж. Р. Р. Толкин. Джаксън е продуцент на филма, заедно с дългогодишните си творчески партньори Фран Уолш и Филипа Бойенс. Тримата ще участват активно във всички етапи на проекта, увери изпълнителният директор на Warner Bros. Discovery Дейвид Заслав по време на финансов отчет през 2024 година

За Кейт Уинслет това ще бъде нова среща с Джаксън след филма "Божествени създания" ("Heavenly Creatures") от 1994 г., който поставя началото на кариерата ѝ в голямото кино.

"Властелинът на пръстените: Ловът на Ам-гъл" трябва да излезе по кината на 17 декември 2027 година. Подробности за сюжета засега не се разкриват, но според информацията действието ще се развива между събитията в "Хобит" ("The Hobbit") и "Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена" ("Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring").

В момента Warner Bros. е в процес на продажба към Paramount Skydance, което може да доведе до промени в някои от бъдещите проекти на студиото. Малко вероятно е обаче това да засегне "Властелинът на пръстените: Ловът на Ам-гъл", тъй като "Властелинът на пръстените" остава една от най-ценните филмови поредици в каталога на компанията.

Трилогиите "Властелинът на пръстените" и "Хобит" се превърнаха в огромни касови успехи, като всяка от тях донесе около 2,8 млрд. долара приходи в световния боксофис.