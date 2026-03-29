7 деца от 4 жени – разплитаме историята на семейния живот на Джуд Лоу

Джуд Лоу не би нарекъл себе си експерт в областта на бащинството.

Но когато той и съпругата му Филипа Коен посрещнаха второто си дете заедно – седмо за актьора – той поне беше наясно с предизвикателствата, които го очакват.

В интервю за NPR през миналия септември актьорът сподели, че с раждането на ново дете чувството е различно, но определено опитът създава спокойствие. „Опитвам да измисля правилна метафора. Знаете ли, това е сякаш вървите по познат път, но времето всеки път е различно – и може би дори превозното средство е различно“, допълни Лоу.

Продължавайки неговата метафора, бихме казали, че Джуд определено не е следвал една и съща пътна карта, като на няколко пъти е сменял и превозното си средство. Той споделя 29-годишния Раф Лоу, 25-годишната Айрис Лоу и 23-годишния Руди Лоу с бившата си съпруга Сади Фрост. Дъщеря му София, която е на 16 години, е от връзката му със Саманта Бърк, 11-годишната Ада Лоу е от връзката му с Катрин Хардинг, а последните му две деца под 6-годишна възраст, чиито имена не са разкрити, са от сегашния му брак с Филипа Коен.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg