София Лорен наближава 92, каква е тайната за крепкото ѝ здраве?

Дисциплинираната актриса става в 6 часа сутринта

30.03.2026 | 11:53 ч. Обновена: 30.03.2026 | 11:54 ч. 6
Снимка: Getty Images

На 20 септември тази година София Лорен ще навърши 92 години и има един трик в ръкава си, с който успява да поддържа здравето си в перфектна форма. 

През 2020 година звездата от Стария Холивуд казва пред Haute Living „Винаги съм била човек, който е поставял на първо място тренировките и дисциплинирания начин на живот по отношение на физическа и умствена активност. И до днес се събуждам в 6:00 сутринта всеки ден и правя 45-минутна калистеника, за да започна деня правилно и в добро настроение“. 

Каква е тренировката на София Лорен?

Калистениката е форма на силова тренировка, която използва собствено телесно тегло като съпротива за изграждане на мускули. Лиз Нелсън, известен учен по физически упражнения, говори пред списание HELLO! за това защо калистениката е отличен начин за жените да поддържат форма, особено за тези, които са преминали или преминават през менопауза, като звездата от „По-сърдити старчета“. 

„Чрез изпълняването на силови тренировки може да предотвратите загуба на мускулна маса, да подобрите метаболизма и костната минерална плътност“, обяснява Лиз. „Освен това е доказано, че тези тренировки подобряват сърдечносъдовото здраве чрез намаляване на кръвното налягане в покой и подобряване на липидния профил на кръвта“. 

Освен това, калистениката е свързана с намаляване на болката в долната част на гърба, артритната болка и болката от фибромиалгия. 

София Лорен
