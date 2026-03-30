Българската историческа драма „Константин Философ“ тръгва по Bulgaria ON AIR от 2 април

От 2 април зрителите на Bulgaria ON AIR ще имат възможност да се потопят в едно от значимите заглавия в българската телевизионна история – българската историческа драма „Константин Философ“. Излъчването на продукцията ще бъде в шест последователни дни от 20:10 часа. То е част от кампанията на медията „Великото ни телевизионно наследство“, която цели да срещне съвременната аудитория с легендарни герои, емблематични сюжети и изключителни актьори, оставили трайна следа в българската култура.

„Константин Философ“ е 6-сериен телевизионен филм, който проследява живота и духовното израстване на Константин Кирил – мислител, просветител и създател на славянската писменост. Действието се развива в епоха на съдбовни избори, когато България се намира на кръстопът между две религии, а Византия признава силата на знанието и духовността.

Историята разказва за святата мисия на двама братя, призвани да донесат просветление на славяните. На фона на политически и духовни изпитания, предателства и отшелничество, филмът разкрива трудния, но вдъхновяващ път на Константин към знанието и неговото историческо дело.

С внимание към детайла и духа на времето, продукцията пресъздава особеностите на епохата и поставя въпроси за вярата, идентичността и културното наследство. Филмът е създаден по сценарий на Никола Русев, режисиран от Георги Стоянов, с оператор Христо Тотев и музика на Симеон Пиронков. В ролите зрителите ще видят изявени български актьори като Руси Чанев, Марин Янев, Наум Шопов, Ицхак Финци, Велко Кънев, Рашко Младенов, Георги Черкелов, Невена Коканова и Любомир Кабакчиев.

