Кои са 11-те коли, които харчат най-малко гориво на магистрала?

Магистралата е най-безмилостният тест за ефективността на автомобила. Ако в града хибридите могат да възстановяват енергия при всяко спиране, а в извънградски райони различните видове захранване намират идеалния си ритъм при круизни скорости, при 130 км/ч двигателят трябва да работи непрекъснато.

От фундаментално значение в този случай са аеродинамичните качества и ефективността на двигателя с вътрешно горене. Дизелите, електрифицирани или не, и меките хибриди, отново се справят най-добре. Затова е добре да се знае кои модели харчат най-малко при движение по магистрала.

Резултатите на следващите 11 модела показват тяхната ефективност именно на път, по който шофьорите се движат с по-висока скорост. В случая тестовете са на колегите ни от италианското издание alVolante, проведени през последните две години в реални условия на един и същи участък от магистрала.

11. Volkswagen Tiguan 2.0 TDI – 6,28 л/100 км (дизел)

Volkswagen Tiguan със своя 2.0 TDI двигател със 150 к.с. е част от трио автомобили, произведени от немската група, с идентични показатели за разход на гориво, въпреки различните технологии. Като се има предвид, че това е значително по-тежък SUV, неговите 6,28л/100 км на магистралата са ясен знак - дизелът остава най-рационалният избор за тези, които редовно пътуват на дълги разстояния с високи скорости.

10. Skoda Superb Wagon 1.5 m-HEV – 6,28 л/100 км (мех хибрид, бензин)

Skoda Superb Wagon е един от най-големите автомобили в тази класация, но неговият 1.5-литров мек хибрид със 150 к.с. успява да поддържа разход на гориво от 6,28 л/100 км на магистралата. Този автомобил е проектиран да се движи по магистралата с максимален комфорт, като е изненадващо икономичен, въпреки размера си.

9. Audi A5 Avant TDI quattro - 6,28 л/100 км (мех хибрид, дизел)

Да се постигне подобен разход на гориво магистралата с двойно задвижване и каросерия от D-сегмента, не е никак лесно, но Audi A5 Avant с 204 к.с. 2.0 TDI двигател и задвижване на всички колела quattro го прави. Тези, които търсят спортно комби, способно да изминава хиляди километри по магистралата, без да плащат прекалено много за гориво, ще намерят A5 Avant TDI quattro за убедителен вариант.

7. Honda Jazz 1.5 e:HEV - 6,21 л/100 км (пълен хибрид, бензин)

Пълните хибриди са кралете на града, но Honda Jazz е единственият завършен хибрид, който се появява в класацията да магистрали, наравно с дизеловия GLA. Системата e:HEV, която в градска среда оставя почти цялата работа на електрическия мотор, по магистралата неизбежно трябва да разчита на бензина като основен източник на сцепление, но управлението на енергията успява да ограничи потреблението до 6.2 л/100 км.

