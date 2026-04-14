Даниел Радклиф не иска синът му да стане актьор

Момчето е на 3 г.

14.04.2026 | 18:37 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Даниел Радклиф не иска синът му да стане актьор. 36-годишният актьор беше едва на 11 години, когато отиде на кастинг за филмите за Хари Потър, и после придоби световна слава. Но не иска 2-годишното му момче да следва стъпките му.

Актрисата Ерин Дарк дари Даниел със син през април 2023 г., така че момченцето е на 3 г.

"Предпочитам да не е. И аз, и Ерин сме актьори, така че той ще ни види да бъдем страстни и да обичаме професиите си. Чувствам, че при много актьори, толкова много от това как се чувстваме за себе си, е свързано с нашата работа. Бих желал той да си намери работа, в която чувството му за идентичност и самоценността му не са свързани с това", коментира Радклиф пред "The View".

