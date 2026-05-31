Мощно движение на топли води в Тихия океан вещае нов Ел Ниньо

Сателити на НАСА са засекли мащабно движение на топла вода в Тихия океан, което може да показва образуването на климатичния феномен Ел Ниньо през 2026 г.

Според Phys.org, топлата вода се движи на изток през екваториалната част на океана и вече е достигнала бреговете на Южна Америка.

Това са така наречените вълни на Келвин – масивни течения от топла вода,

които обикновено се появяват няколко месеца преди началото на Ел Ниньо. Те се наблюдават от спътника Sentinel-6 Michael Freilich, съвместен проект между НАСА и Европейската космическа агенция (ЕКА). Сателитът измерва повърхността на океана на всеки 10 дни, което му позволява да открива дори малки промени в температурата на водата.

НАСА обяснява, че по-топлата вода се разширява, което води до покачване на морското равнище. Ето как учените са забелязали масивното натрупване на топла вода край бреговете на Южна Америка. Според сателитни данни, морското равнище край Перу е било с повече от 15 сантиметра над дългосрочната средна стойност в средата на май.

Авторите на публикацията отбелязват, че вълните на Келвин се образуват след краткосрочна промяна в моделите на вятъра над западната екваториална част на Тихи океан.

Когато обичайните източни ветрове отслабнат или бъдат заменени от западни,

топлата вода се натрупва в западната част на океана и след това постепенно се придвижва към бреговете на Южна Америка.

НАСА отбелязва, че образуването на няколко такива вълни в продължение на няколко месеца и натрупването на топла вода край бреговете на Колумбия, Еквадор и Перу обикновено води до развитието на Ел Ниньо. Изследователят на морското равнище от JPL Джош Уилис заяви, че настоящият процес все още е донякъде зад свръхсилните Ел Ниньо от 1997 г. и 2015 г., но ситуацията се променя бързо.

НАСА също така обясни, че събитията Ел Ниньо

могат значително да повлияят на времето в световен мащаб

Затоплянето на океанската повърхност в централната и източната част на Тихи океан променя атмосферните потоци и пътищата на бурите. Това може да доведе до обилни валежи и наводнения в някои региони, докато други изпитват топлинни вълни и суши.

Ел Ниньо обикновено достига своя връх между ноември и януари, така че пълният му обхват ще стане ясен едва в края на годината. /БГНЕС