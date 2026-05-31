Легендата Франко Неро бе отличен на кинофестивала "Златната липа"

Кинолегендата Франко Неро е специален гост на тазгодишното издание на фестивала „Златната липа“, който се провежда в Стара Загора. Започна педневният филмов маратон на новото европейско кино. Началото беше с червен килим за официалните лица, военен духов оркестър и шествие.

И с едно наистина звездно участие, филмовата легенда Франко Неро превърнал суровие поглед и тихото присъствие в своя запазена марка. Въпреки, че има повече от 200 роли в киното, поколения зрители го свързват именно с емблематичната лента "Джанго", предаде БНТ.

В града на липите Франко Неро ще представи един от последните си филми, "Щастливи дни". По време на официалното откриване на фестивала "Златната липа" той получи наградата на форума за цялостен принос в киното.

Франко Неро: "За трети път съм в България. Преди 10 години бях в София, преди 2 във Варна и сега тук, в Стара Загора. Когато ни канят на фестивали, причините са две – да представим филм, в който сме участвали или за да получим награда. Емоция винаги има. Тя е в нас, актьорите, и е много силна.

Магдалена Ралчева, директор на международния филмов фестивал "Златната липа": "Имаме удоволствието да представим 50 европейски ленти от 18 страни в 3 програми. Най-прекрасното от всичко е, че големият италиански актьор, световната звезда и легенда на киното, Франко Неро, е тук."

Кинофестивалът продължава до 3 юни. Всички прожекции са с вход свободен.