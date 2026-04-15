Официално: Илайджа Ууд и Иън Маккелън се завръщат във "Властелинът на пръстените"

Дори след "Властелинът на пръстените: Пръстените на властта" ("The Lord of the Rings: The Rings of Power") Средната земя продължава да предлага нови истории - този път през погледа на Ам-гъл.

Трилогиите "Властелинът на пръстените" и "Хобит" се превърнаха в огромни касови успехи, като всяка от тях донесе около 2,8 млрд. долара приходи в световния боксофис.

Накъде поема франчайзът заедно с дългогодишните сътрудници Питър Джаксън, Фран Уолш и Филипа Бойенс?

Warner Bros. вече е придобила правата да създава нови филми по фентъзи творчеството на Дж. Р. Р. Толкин, стъпвайки върху света, изграден от оригиналната трилогия на Питър Джаксън за New Line - с по един филм, съответстващ на всяка от книгите.

"Персонажът Ам-гъл/Смеагол винаги ме е очаровал, защото Ам-гъл отразява най-мрачната страна на човешката природа, докато страната на Смеагол е, донякъде, съпричастна. Мисля, че той докосва и читателите, и зрителите, защото във всеки от нас има по малко и от двамата. Наистина искаме да изследваме неговото минало и да се потопим в онези части от пътя му, за които не ни остана време в по-ранните филми. Все още е рано да се каже кого ще срещне по пътя си, но със сигурност ще се водим от професор Толкин", казва Питър Джаксън пред Deadline.

Ам-гъл някога е бил хобит на име Смеагол. Той задвижва събитията, след като открива във водите Пръстена на Саурон и поддал се на покварата му - убива свой приятел. В крайна сметка именно Ам-гъл, макар и неволно, спасява света, когато отхапва Пръстена от невидимия пръст на Фродо на връх Ородруин във "Властелинът на пръстените: Завръщането на краля" ("The Lord of the Rings: The Return of the King"). В екстаза си губи равновесие и пада в огнената бездна, повличайки със себе си оръжието - и унищожителната сила на Саурон.

Кой стои зад "Властелинът на пръстените: Ловът на Ам-гъл"?

Питър Джаксън, заедно с Фран Уолш и Филипа Бойенс, внимателно оформят следващото си навлизане във фентъзи света, поставяйки Ам-гъл в центъра. Сценарият ще бъде написан от Уолш и Бойенс, заедно с Фийби Гитинс и Арти Папагеоргиу, които стоят и зад "Властелинът на пръстените: Войната на рохиримите" ("The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim") - анимационен филм за произхода на Хелмовата падина. Джаксън, Уолш и Бойенс са продуценти, а изпълнителни продуценти са Кен Каминс, Анди Съркис и Джонатан Кавендиш от The Imaginarium.

За какво ще разказва филмът?

Историята, до голяма степен изградена върху бележките на Толкин, се развива между "Хобит" ("The Hobbit") и "Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена" ("The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring"). "Ловът на Ам-гъл" проследява опасната мисия на Арагорн да залови съществото, преди то да разкрие местонахождението на Пръстена на Саурон.

Ще участва ли Анди Съркис?

Да - Анди Съркис не само ще се завърне в ролята на Ам-гъл (Смеагол), но и ще режисира филма.

"Бях абсолютно сразен. И преди са ми го причинявали - същото беше, когато ми се обадиха да режисирам втори екип на "Хобит". Подготвях първия си независим филм - с трима актьори и две локации. И изведнъж - искаш ли да режисираш втори екип на едни от най-големите филми в света? За мен е огромна чест, че ме поканиха да се върна. Обичам ги като създатели, защото са честни. Винаги търсят истината", казва актьорът пред Deadline за момента, в който получава предложението.

Съркис споделя, че персонажът не го е напускал от оригиналната трилогия. Той подчертава и развитието на технологията за motion capture през последните две десетилетия, особено след ролята му на Цезар в трилогията "Планетата на маймуните" ("Planet of the Apes") на Мат Рийвс.

"Тогава технологията беше ограничена предимно до интериорни снимачни площадки. С развитието ѝ в поредицата за маймуните това се промен. Например успяхме да се откъснем от ограниченията на студиото и да постигнем истинско заснемане на изпълнение. В първите филми лицевата анимация копираше израженията ми, но не беше водена от директно заснемане на изпълнението - нюансите идваха по-късно. С камерите, монтирани на главата, вече можехме да улавяме много по-фини детайли. Именно при филмите за маймуните започнахме да снимаме и на реални локации. А паралелно Джеймс Камерън работеше по "Аватар" ("Avatar") с Weta, развивайки още повече технологията за заснемане на лицева игра", казва той.

Филипа Бойенс загатва, че Съркис ще внесе свой интересен прочит.

"Не искаме този филм просто да бъде четвъртата част от трилогията. Той трябва да функционира самостоятелно. Това е нашата задача. Знам, че много хора ще се питат защо се връщаме към това. Нашата работа е да покажем защо вярваме, че това е правилното решение", казва тя пред Deadline.

По кои проекти е работил Анди?

Съркис е режисирал четири филма, сред които "Дишай" ("Breathe"), "Маугли: Легенда за джунглата" ("Mowgli: Legend of the Jungle") и "Венъм: Време е за кръв" ("Venom: Let There Be Carnage"). Участва като Кино Лой в "Андор" ("Andor"), Върховният лидер Сноук в два филма от "Междузвездни войни" ("Star Wars") и Алфред Пенивърт в "Батман" ("The Batman"). Изиграва Юлисис Клоу в "Oтмъстителите: Ерата на Ултрон" ("Avengers: Age of Ultron"), "Черната пантера" ("Black Panther") и озвучава героя в "Какво ако...?" ("What If...?").

Той вече е приключил работа по анимационната адаптация на "Фермата на животните" ("Animal Farm") по Джордж Оруел, написана от Никълъс Столър. Работил е и като изпълнителен продуцент по motion capture визуалните ефекти в "Пазители на галактиката Vol. 3" ("Guardians of the Galaxy Vol. 3"). Предстои да режисира адаптацията на Ник Хорнби "Къщата на гиганта" ("The Giant’s House").

Сред бъдещите му актьорски проекти са театралната постановка "Ulster American" заедно с Уди Харелсън и Луиса Харланд, както и филмът "Човекът с чудотворните ръце" ("The Man With The Miraculous Hands").

Компанията му The Imaginarium разработва телевизионен сериал по "Плетеният човек" ("The Wicker Man"), както и проекта "The Monster Tale" съвместно с Climax Studio от Южна Корея.

Ще се завърнат ли познати герои?

Съркис първоначално не дава категоричен отговор, но признава, че това е желано.

"Не искам да поемам ангажименти на този етап. Всичко е още много рано - в начална фаза сме на обсъжданията около сценария и посоката на историята. Не бих искал да кажа нещо, което да ни обвърже отсега, защото всичко все още е отворено", казва той.

Но за щастие на феновете, вече е потвърдено, че Илайджа Ууд и Иън Маккелън ще се завърнат съответно като Фродо и Гандалф, а Лий Пейс отново ще влезе в ролята на Трандуил.

А по време на CinemaCon ни "сервираха" и другата изненада - Джейми Дорнан ще е новия Арагорн, като ще поеме ролята на Страйдър - псевдонима на героя, използван в оригиналните филми от Виго Мортенсен, а Лео Уудал ще изиграе Халвард. Припомняме, че и Кейт Уинслет също се присъединява към проекта в ролята на Маригол.

Защо точно Ам-гъл?

"Историята на Ам-гъл е една от най-завладяващите за нас, защото не успяхме да се потопим достатъчно дълбоко в нея. Животът му обхваща изключително интересен период от историята на Средната земя. Когато за първи път ни беше зададен въпросът, това беше първата история, за която се сетихме. И честно казано - нямахме никакви планове да се връщаме. Но когато трябваше да решим какво би ни върнало, отговорът беше ясен - хората, с които работим, и възможността отново да създаваме заедно", казват създателите.

Ще има ли още филми от поредицата?

Да. Стивън Колбърт, след края на работата си като водещ на вечерното си шоу "The Late Show", ще адаптира проект с работно заглавие "Властелинът на пръстените: Сянката на миналото" ("The Lord of the Rings: Shadow of the Past") заедно с Филипа Бойенс и Питър Макги. Към тях се присъединяват и Питър Джаксън, Фран Уолш и Бойенс.

Според Колбърт филмът ще бъде базиран на "Мъгла по Могилните ридове" ("Fogs on the Barrow-downs") - осма глава от "Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена", в която хобитите попадат в капан на могилен дух в свръхестествена мъгла. В историята ще се появи и любимият на феновете Том Бомбадил - герой, който отсъстваше от предишните филми.

Сюжетът ще бъде изграден върху събитията от трета до осма глава на книгата на Толкин.