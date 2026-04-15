Тенденции при маратонките за пролетта

Вече официално посрещнахме пролетта. С нея идват и нови модни тенденции. Освен това, заменяме плътните дрехи и якета с по-леки такива. Това важи и за обувките - от боти и ботуши преминаваме предимно към маратонки, пантофки, оксфордки. Маратонките са универсална и обичана обувка от всички. Пасват перфектно с почти всякакви тоалети и са удобни. Какви са тенденциите при тях тази пролет? Вижте хитовете, според "Teen Vogue".

Скейтърски модели

Поредна тенденция, която се завръща. Скейтърските маратонки и кецове бяха много модерни в началото на века и част от пънк, рок визията. Аврил Лавин редовно залагаше на такива.

Сега маратонките със скейтърски силуети отново са хит. Обикновено са ниски, но с обемисти, изпъкващи. Може да са бели с черни, сили или зелени кантове, но и други цветови комбинации са възможни. Някои са с геометрични фигури и интересни рисунки. Имат малки дупки. Връзките също са плътни и дебели.

Сиво-кафяви маратонки

Един любопитен нюанс за пролетта. Кафявото, сивото и земните тонове обикновено се свързват с есента, а веселите и пастелни цветове - с топлите месеци. Но през тази пролет именно маратонките в сиво-кафяво, както и само в кафяво или сиво, ще бъдат хит. Може да заложите на класиката - велурени маратонки в кафяво. Сега са по-модерни от класическото черно. Маратонките в шоколадово кафяво пък стоят страхотно с бели чорапи. А ако намерите модел в сиво-кафяво, определено ще блеснете с този интересен нюанс.

Розови маратонки

Ето една тенденция, типична за пролетния сезон. Все пак, времето става по-топло и слънчево, настроението се подобрява, природата се събужда за живот, време е за пастелни цветове. Розовото винаги се е считало за цвят на пролетта - свежо, носещо радост и положителна енергия, в тон с цъфналите дръвчета и цветя. Става доста модерно за маратонките тази пролет. Розовите маратонки се комбинират идеално с монохромен костюм, както и с класическите сини дънки. С тези обувки определено се забелязвате.

