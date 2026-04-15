13-годишния син на Адел е одрал кожата ѝ

Адел направи рядка поява със сина си Анджело, като двамата изгледаха изявата на Джъстин Бийбър на фестивала Coachella през уикенда.
37-годишната британска попзвезда доведе 13-годишното си момче, облечена в непринуден черен тоалет.
Тя добави обувки - балеринки към визията си и аксесоари с ефектни златни обеци, докато се отправяше към главната сцена, когато Джъстин беше хедлайнер в събота вечер.
Адел споделя Анджело с бившия си съпруг Саймън Конеки, с когото се разведе през 2021 г. Звездата не беше придружена от партньора си - 45-годишния спортен агент Рич Пол в Палм Спрингс, където се намира музикалния фестивал.
Адел беше снимана за последно с Рич, когато двамата посетиха няколко мача от НБА в Лос Анджелис миналата година. Имаше слухове, че двамата сса сключили таен брак, но звездата така и не потвърди пред медиите или феновете си.
