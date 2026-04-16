Късна любов: Звездите от 80-те Хедър Локлиър и Лоренцо Ламас се взеха

Звездите на 80-те Лоренцо Ламас и Хедър Локлиър са влюбени! Представител на Ламас потвърди пред E! News, че двойката официално е заедно от известно време.

Локлиър и Ламас предизвикаха слуховете, че са двойка в живота, след като TMZ публикува снимки, на които те празнуват Нова година заедно в Лас Вегас.

През май миналата година Локлиър прекрати петгодишната си връзка и годеж с Крис Хайсер. През 2021 г. тя каза пред People, че бракът с Хайсер „не й е толкова важен“.

И 64-годишната Локлиър и 68-годишният Ламас имат дълга история на неуспешни и бурни романси.

Актрисата от "Мелроуз Плейс" беше омъжена за барабаниста на групата Mötley Crüe Томи Лий от 1986 до 1993 г. (първият съпруг на Памела Андерсън), двойка, която привлече голямо медийно внимание в разгара на кариерата и на двамата.

