Иран отхвърля втория кръг от мирните преговори със САЩ

Иран е отхвърлил втори кръг мирни преговори със САЩ, след като Доналд Тръмп обяви, че нов кръг от преговори ще се проведе в понеделник.

Техеран обвини САЩ в "прекомерни искания“ и обвини САЩ в продължаващата им блокада на Ормузкия проток за тяхното отсъствие, според иранската държавна информационна агенция IRNA.

Режимът обвини "прекомерните искания на Вашингтон, нереалистичните очаквания, постоянните промени в позицията, повтарящите се противоречия и продължаващата морска блокада“ за отказа си да преговаря, съобщи агенцията.

Това се случва само ден преди вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс да пристигне в Пакистан за мирни преговори, тъй като продължава крехкото двуседмично прекратяване на огъня.

Същата новина идва и от Иранския Корпус на гвардейците на ислямската революция постави под съмнение участието на режима в по-нататъшни мирни преговори.

Свързаната с държавата информационна агенция Tasnim заяви, че Иран няма да се присъедини към преговори със САЩ, ако блокадата на Ормузкия проток от Доналд Тръмп продължи.

Информационна агенция Fars съобщи, че все още не е взето решение, но определи ситуацията като "неположителна“.

Закани от страна на Тръмп

По-рано президентът на САЩ заплаши Иран за предполагаемо нарушаване на прекратяването на огъня, като е стрелял по европейски кораби в Ормузкия проток, въпреки че Министерството на отбраната заяви, че не е имало съобщения за подобна атака.

Тръмп предупреди, че ще нареди на американските военни да "унищожат всяка електроцентрала и всеки мост“ в Иран, ако откажат следващото мирно споразумение.