BGONAIR Live Новини Днес | 178

Гласуването в Турция: Х извън полето и надписи в бюлетините

В протоколите имаше и надписани имена на избиратели

19.04.2026 | 23:07 ч. 3

Опашки в днешния изборен ден се извиха в Турция. Минути след 20 часа изборният ден в кв. "Авджълар" приключи, а членовете на избирателната секция се захванаха с броенето на гласовете.

"Проверяваме бюлетините на хартия и тези от компютъра. После събираме общите цифри, за да видим резултатите. За всяка партия се събират отделно, броят се и после се дава крайният резултат", обясни членът на СИК Чавдар Халачев пред Bulgaria ON AIR.

По списък в секцията можеха да гласуват малко над 400 души. Много обаче бяха дописани в протокола, след като попълниха декларация.

Над 1400 гласуваха на изборите

И на тези избори не липсваха и невалидни бюлетини.

"Гласувано е за определена партия, но хиксът не е в кутията, а е встрани", каза Халачев.

Сред невалидните гласове има и бюлетини, на които избирателят е написал "да" срещу избраната от него формация. 

Вижте повече в репортажа на пратеника ни в Истанбул Теодор Лазаров. 

Тагове:

Избори 2926 Турция изборен ден невалидни бюлетини вот в чужбина
