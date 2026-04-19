Гласуването в Турция: Х извън полето и надписи в бюлетините

Опашки в днешния изборен ден се извиха в Турция. Минути след 20 часа изборният ден в кв. "Авджълар" приключи, а членовете на избирателната секция се захванаха с броенето на гласовете.

"Проверяваме бюлетините на хартия и тези от компютъра. После събираме общите цифри, за да видим резултатите. За всяка партия се събират отделно, броят се и после се дава крайният резултат", обясни членът на СИК Чавдар Халачев пред Bulgaria ON AIR.

По списък в секцията можеха да гласуват малко над 400 души. Много обаче бяха дописани в протокола, след като попълниха декларация.

Над 1400 гласуваха на изборите

И на тези избори не липсваха и невалидни бюлетини.

"Гласувано е за определена партия, но хиксът не е в кутията, а е встрани", каза Халачев.

Сред невалидните гласове има и бюлетини, на които избирателят е написал "да" срещу избраната от него формация.

