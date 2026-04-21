Как да запазите цветовете на дрехите?

Яркочервената ви блуза е избеляла? Не се разстройвайте! Не ви трябват скъпи омекотители или химическо чистене, за да поддържате цветовете на дрехите си. С няколко прости трика те могат да останат толкова ярки, колкото в деня, в който сте ги купили. Кои са те?

5 трика, с които да запазите цветовете на дрехите

Обърнете дрехите наопаки

Това е златното правило в грижата за цветовете.

Триенето в други тъкани и в барабана на пералнята е причината за избледняване на повърхността. Преди да сложите дрехите в пералнята, обърнете ги наопаки. Това предпазва външния, видим слой от директно триене. Панталони, тениски, пуловери и дори чорапи ще запазят цвета си много по-дълго, когато се перат наобратно.

Перете в хладка (или студена вода)

Топлата вода отваря влакната на тъканта и освобождава боята във водата. Студената вода прави обратното - запечатва влакната и запазва цвета заключен.

За тъмни дънки, ярки щампи и наситено червени или сини нюанси, настройте пералнята си на 30 градуса или по-ниска температура. Не само че цветовете ви ще оцелеят, но и ще спестите енергия и ще намалите свиването. Запазете топла вода само за бели и силно замърсени ленени дрехи.

Добавете половин чаша бял оцет

Това звучи нелогично - оцет в прането ви? Но белият оцет е естествен фиксатор на цветовете. Той помага за премахването на остатъците от перилен препарат, които могат да обезцветят цветовете, балансира Ph-то на тъканта и запечатва боята.

Източник: 5 трика против избелели дрехи