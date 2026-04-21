Четвъртото издание на Shapeshift Festival ще се проведе в София

София ще бъде домакин на четвъртото издание на Shapeshift Festival - международен фестивал, в който културата, науката, иновациите и технологиите се събират на едно място. Събитието ще се проведе от 24 до 26 април 2026 г.

"Става все по-голямо и искаме да е все по-разнообразно. Всяка година има нови предизвикателства. Сега сме се фокусирали как ние влияем на технологиите и как те влияят на нашите емоции. Този фестивал е възможност да се докоснем до изследователи и специалисти. Човешкото винаги остава първо, да имаш емоции", каза за Bulgaria ON AIR Поли Захариева, която е част от организационния екип на фестивала.

Тя уточни, че голяма част от лекторите са от рекламната индустрия, има дизайнери, биолози, които работят за създаване на нови материали.

Успехът се крие в отделянето на време на това как да бъдеш подготвен за бъдещето, подчерта Захариева в "България сутрин".

"Имаме специална изложба в петък в "Топлоцентрала". При нас нещата могат да се докосват. Лекторите стоят през цялото време на фестивала. Имаме и работилници, за два часа можеш да научиш ново умение. Този фестивал трябва да се преживява, много от нещата се създават с публиката", каза още организаторът.

На събитието ще има 7 лектори - българи и чужденци.