IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 93

Четвъртото издание на Shapeshift Festival ще се проведе в София

На събитието ще има 7 лектори - българи и чужденци

21.04.2026 | 17:37 ч.

София ще бъде домакин на четвъртото издание на Shapeshift Festival - международен фестивал, в който културата, науката, иновациите и технологиите се събират на едно място. Събитието ще се проведе от 24 до 26 април 2026 г.

"Става все по-голямо и искаме да е все по-разнообразно. Всяка година има нови предизвикателства. Сега сме се фокусирали как ние влияем на технологиите и как те влияят на нашите емоции. Този фестивал е възможност да се докоснем до изследователи и специалисти. Човешкото винаги остава първо, да имаш емоции", каза за Bulgaria ON AIR Поли Захариева, която е част от организационния екип на фестивала.

Тя уточни, че голяма част от лекторите са от рекламната индустрия, има дизайнери, биолози, които работят за създаване на нови материали.

Успехът се крие в отделянето на време на това как да бъдеш подготвен за бъдещето, подчерта Захариева в "България сутрин".

"Имаме специална изложба в петък в "Топлоцентрала". При нас нещата могат да се докосват. Лекторите стоят през цялото време на фестивала. Имаме и работилници, за два часа можеш да научиш ново умение. Този фестивал трябва да се преживява, много от нещата се създават с публиката", каза още организаторът.

На събитието ще има 7 лектори - българи и чужденци.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Bulgaria ON AIR София фестивал
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem