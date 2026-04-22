Baggy jorts бермудите, които ще носим през пролет-лято 2026

Широките дънкови бермуди, често наричани „jorts“ (от комбинацията между двете думи jeans и shorts), официално изместиха късите панталони през 2025, но и през 2026 година ще е така. Този тренд съчетава носталгията по 90-те със съвременния минимализъм. Ключът към перфектната визия е в баланса на обемите.

Как да ги носим според западните модни експерти?

Тъй като долната част на бермудите е обемна и широка, съветът е да изберем вталена горна част. Комбинирайте ги с къса, прилепнала тениска, потник боди, за да подчертаете силуета си. Double Denim? Разбира се! Комбинацията с дънков елек,яке или риза в подобен нюанс остава топ избор за смела, монохромна визия.

За по-изискан вид добавете структуриран блейзър и колан. Това превръща ежедневния деним в аутфит, подходящ за обяд или неофициална работна среща.

Обувките са от значение, когато носим baggy jorts. В зависимост от повода, настроението ни, бихме могли да ги комбинираме с висок ботуш, маратонки, чехли на нисък ток, балеринки, сандали с флорални елементи.

