"Остатъците" от живота на Джаки, които се превърнаха в 71 млн. долара

През април 1996 г., две години след смъртта на Джаки Кенеди Онасис, почитателите ѝ можеха да наддават за всичко - от учебника ѝ по френски до диамантения ѝ годежен пръстен. BBC разказва за аукциона в Ню Йорк.

Когато Джаки Кенеди Онасис умира през 1994 г. на 64 години, тя вече е изживяла живот, който малцина биха могли напълно да поберат в представите си. Тя е най-фотографираната вдовица в САЩ, жена, омъжвала се два пъти в могъщи династии, и работещ литературен редактор, която яростно защитава личния си свят.

Затова, когато през април 1996 г. архивът от вещи, събиран през целия ѝ живот, излиза на търг, интересът е толкова огромен, че са отпечатани 100 000 копия от аукционния каталог.

Тази брошура служи и като доста скъп лотариен билет - имената на 30 000 купувачи са включени в жребий, за да се реши кой ще може да види предметите отблизо по време на предварителния оглед в аукционна къща Sotheby's в Ню Йорк. На цена от 90 долара за изданието с твърди корици и 45 долара за меката версия, луксозната книга от 584 страници описва 1195 лота, повечето от които идват от апартамента на Онасис в Манхатън, където тя живее от 1964 година.

Тогава, за много хора каталогът е най-близкото, до което изобщо ще стигнат до самия аукцион, и ще бъде единственият осезаем документ, който почитателите на Джаки ще имат.

"Това е върховният документ за Джаки"

Според Том Брук от BBC това, което всъщност се продава, е блясъкът и стилът, олицетворявани от бившата първа дама.

"Каталогът отговаря на обществения глад да разбере какво се е случвало зад непробиваемата фасада на Джаки Кенеди Онасис", казва той.

Сред съдържанието му има и непубликувани дотогава снимки от интериора на апартамента ѝ на Пето авеню. Главният изпълнителен директор на Sotheby's Даяна Брукс казва пред медията, че снимките разкриват много елегантен апартамент, който също така е в пълния смисъл дом, с очевиден акцент върху комфорта и топлината. Този дом е бил изпълнен със спомени и дребни предмети, натрупвани в продължение на три десетилетия от един изключителен живот сред международния елит.

Тези погледи към личния ѝ свят ясно показват колко тясно този апартамент е свързан с живота, който тя изгражда наново след травмата от ноември 1963 г. След като съпругът ѝ, президентът на САЩ Джон Ф. Кенеди, е убит, тя купува дом във Вашингтон, само на три пресечки от мястото, където двамата са живели, когато той е бил сенатор. За нейно огорчение този нов дом бързо се превръща в популярна туристическа атракция и тя го обявява за продажба.

Снимка: Getty Images

Любимият дом

Като млада вдовица, потънала в скръб, тя жадува за уединението, което Ню Йорк може да ѝ даде. Ден след 35-ия си рожден ден през юли 1964 г. тя купува мезонет с 15 стаи и гледка към Сентръл Парк за 200 000 долара - 2 млн. долара днес. Макар през живота си да живее в много имоти, включително в къща на частен остров в Гърция, принадлежала на втория ѝ съпруг, корабния магнат Аристотел Онасис, тя винаги се връща в нюйоркския си апартамент на 15-ия етаж. Там и умира. Година след смъртта ѝ той е продаден за 9,5 млн. долара - 20 млн. долара днес.

Причината на търг да има толкова много вещи е, както отбелязва Брук, че "Джаки Кенеди Онасис никога не е изхвърляла нищо". Стотици нейни предмети вече са били изпратени в Президентската библиотека и музей "Кенеди" в Бостън, а децата ѝ Каролайн и Джон-младши са решили какво искат да запазят за себе си. Както отбелязва The New York Times, дори от Sotheby's признават, че предлагат не шедьоври, а "остатъците", които нито децата ѝ, нито библиотеката "Кенеди" са избрали да задържат.

Ранен намек, че ще се превърне в модна икона

В хитовия минисериал на FX от 2026 г. "Любовна история" ("Love Story"), който се връща към обречения романс от 90-те между Каролин Бесет и Джон Ф. Кенеди-младши, една от най-трогателните сцени показва как Джон и Каролайн преглеждат вещите на майка си, преди да решат какво да продадат.

"Каталогизираха ми детското столче", оплаква се Джон Ф. Кенеди-младши, в чиято роля влиза Пол Антъни Кели.

Предметите в каталога варират от телени кошници, оценени на 30 долара, до 40-каратов диамантен годежен пръстен, подарен ѝ от Аристотел Онасис, за който се очаква да достигне 600 000 долара - 1,2 млн. долара днес. Сред по-личните вещи е учебник по френска граматика, останал като спомен от ученическите ѝ години на бившата първа дама. По него има ръчно нарисувани скици на жени в елегантни дрехи - ранен намек, че един ден тя ще се превърне в модна икона. Един от най-личните предмети е и черна емайлирана запалка за цигари - напомняне, че насаме Онасис е била заклет пушач.

Лотовете са продадени в рамките на четири дни - от 23 до 26 април 1996 г. - в девет отделни сесии. Мястото в залата за продажбата е ограничено до около 2000 потенциални купувачи на ден. От Sotheby's очакват аукционът да донесе над 4,6 млн. долара - 9,4 млн. долара днес. Когато BBC отразява втория ден от търга, тази прогноза вече е излетяла далеч нагоре.

Според Сам Джафа от BBC, най-скъпите предмети са онези, които най-тясно се свързват с годините в Белия дом. Детско люлеещо се конче, оценено на 75 000 долара, е продадено за 400 000 долара - 820 000 долара днес.

"Дори в най-смелите си мечти никой в Sotheby's не би могъл да си представи успеха на този аукцион", казва той.

Изгодните покупки са малко. Най-ниската платена цена е 1250 долара за шест книги за Азия. Огърлица с три реда изкуствени перли, показана на прочута снимка от 1962 г., на която Джаки е със своя малък син Джон, който дърпа нанизите, е оценена на 500 (700 долара). Тя е продадена за 211 500 долара. Запалката ѝ, за която се е очаквало да стигне 300 долара, е купена за 85 000 долара. Учебникът с рисунките на дрехи достига 42 500 долара - 87 000 долара днес.

Предметът, достигнал най-високата цена, е огромният ѝ годежен пръстен, който е продаден за 2,6 млн. долара - 5,3 млн. долара днес. Изрязан от 601-каратовия диамант Lesotho III, той е купен от Антъни О'Райли, милиардер и председател на хранителната група Heinz, когото нюйоркските таблоиди светкавично наричат "Краля на кетчупа". О'Райли решава да купи диаманта за съпругата си Крис, която самата е част от гръцка корабна фамилия, след като го вижда във вестник. Втората най-висока цена е 1,3 млн. долара - 2,7 млн. долара днес, платени за антично френско бюро, на което президентът Кенеди подписва договора за частична забрана на ядрените опити след Карибската криза.

Сред най-известните купувачи е актьорът Арнолд Шварценегер, който по онова време е женен за Мария Шрайвър, племенница на президента Кенеди. Най-голямата му покупка са голф стиковете MacGregor на Кенеди в калъф с надпис "JFK Washington DC". Платените от него 772 500 долара са доста над очакваните 900 долара. Той купува още картина на президента, нарисувана от Норман Рокуел, за 134 500 долара, както и кожен комплект за бюро за 189 500 долара.

Общо за четирите дни на трескаво наддаване "остатъците" са продадени за 34,5 млн. долара - 71 млн. долара днес. Нито един предмет не остава непродаден.