Брад Пит се радва, че Анистън ще се омъжва пак

Тя е с Джим Къртис

23.04.2026 | 00:30 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Скоро се появиха слухове, че Дженифър Анистън и Джим Къртис ще вдигнат сватба. За връзката между 57-годишната актриса и 50-годишният хипнотизатор се разбра през юли 2025 г. Явно отношенията им се развиват бързо и двамата са много щастливи заедно.

Но въпреки това - Джен е леко изплашена. Звездата преди е била женена 2 пъти - за Брад Пит от 2000 г. до 2005 г., както и за Джъстин Теру от 2015 г. до 2018 г.

Раздялата с Брад беше много публична и повлия лошо на актрисата. Актьорът ѝ изневери с Анджелина Джоли. После Пит се омъжи за Джоли и двамата имат 6 деца. Разделиха се през 2016 г.

"Да се омъжи отново наистина плаши Джен, защото под всичко това, тя всъщност е доста неуверена. Това, което се случи с Брад, беше разбиващо сърцето и тя не иска отново да преминава през този вид публична раздяла. Отне ѝ доста време да преживее това и все още е болезнено днес. Така че, разбира се, тя ще стъпва по-внимателно с Джим. Тя научи много от нейните бракове, но тя знае, че той е толкова земен и толкова истински, че няма да има същите проблеми с него", коментира източник на "Mirror".

Анистън и Брад Пит са запазили добри отношения, но тя няма да го кани на сватбата си с Къртис.

"Не, тя няма да кани Брад. Те наистина са добре и приятели сега, но тя мисли, че това би довело допълнително хора от пресата и тя не иска това. Но тя винаги ще обича Брад", казва източникът.

