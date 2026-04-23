Разрив между Тейлър Суифт и Зоуи Кравиц?

Тейлър Суифт е известна с това, че има голям приятелски кръг. Сред близките на 36-годишната певица са Селена Гомес, Джиджи Хадид, Кара Делевин, Майлс Телър и съпругата му Кили Спери, Ед Шийрън, Ема Стоун, Айс Спайс, Патрик Махоумс и съпругата му Британи Махоумс.

37-годишната актриса Зоуи Кравиц също беше сред най-близките приятели на Тейлър. Но явно вече не е така.

Източник на "Deux Moi" твърди, че с приятелството между двете дами е свършено.

А причината? Зоуи била много ядосана, че не е поканена на предстоящата сватба на Тейлър Суифт с Травис Келси.

Малко след като тази информация се появи, източници на "People" и "Us Weekly" казаха, че това не е вярно.

Какво коментират те четете в teenproblem.net