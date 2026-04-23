Кристина Агилера се показа с боб

Кристина Агилера се показа с нова прическа. 45-годишната певица залага на модерната вече няколко години прическа боб. Звездата се показа с обновена визия по време на наградите Breakthrough Prize 2026 в Лос Анджелис.

От кадри се вижда, че Кристина е със значително по-къса коса. Кичурите ѝ стигат до малко под брадичката, бретонът ѝ е доста къс, а цветът на гривата ѝ е бледорусо.

На снимките изпълнителката е по дълга черна рокля с паднали презрамки, голямо деколте, лъскав корсет и прозрачни елементи по полата. Така тя впечатлява с наистина секси излъчване.

Някои фенове смятат, че това може да е само перука. Но други мислят, че Агилера наистина е променила своята визия.

