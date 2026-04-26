Синът на Ричард Гиър проговори за връзката си с известния си баща

Най-големият син на Ричард Гиър разкрива тясната си връзка с известния си баща. Гиър посрещна най-големия си син, Хоумър, през 2000 г. с бившата си съпруга Кери Лоуел, а след това стана баща на още двама сина.

Първородният му син, Хоумър Джеймс Джигме Гиър, говори открито за потока от съвети, които известният му баща редовно му дава за пробива в Холивуд. 26-годишният обещаващ млад актьор, който играе Дилън Рийд в третия сезон на сериала „Еуфория“, сподели, че татко му му дава страхотни съвети и че винаги го е учил за тънкостите на славата.

„Не е непременно свързано с това да харесваш занаята, а по-скоро с това как се държиш, как да накараш това да работи по позитивен начин“, каза той пред Entertainment Tonight. „Да имаш постоянно такъв източник е невероятно.“

