92-годишна монахиня стана звезда, след като изяде първия си дюнер кебап ВИДЕО

През 92-те си години живот сестра Ирмингард от манастира Аренберг в Кобленц е преживяла Втората световна война, появата на минижупа, падането на Берлинската стена и оставката на папа Бенедикт XVI. И все пак едно преживяване я е подминало: дюнер кебапът, който през последния половин век се е превърнал в едно от де факто националните ястия на Германия.

Видео на монахинята, която с видимо удоволствие изяжда първия си дюнер, се превърна в култов интернет хит, като получи 5,5 милиона гледания и 300 000 харесвания в Instagram в рамките на 48 часа.

Аренберг, в Рейнланд, е един от многото католически манастири в немскоезичния свят, които са възприели социалните медии в опит да демистифицират съзерцателния живот и да укрепят вярата на колебаещите се.

Абатство Айнзиделн, близо 1100-годишна бенедиктинска общност в Швейцария, е изградило голяма база последователи в TikTok с видеоклипове, показващи подробно тонзурите и дрехите на монасите, използвайки жаргон от поколение Z.

Манастирът Щифт Адмонт в Австрийските Алпи изчислява, че публикациите му достигат до 30 милиона души месечно чрез Facebook, TikTok и Instagram.

Онлайн присъствието на Аренберг е инициирано от сестра Урсула Хертевич, която преди това е била фармацевт и е съавтор на книга за лечебните свойства на растенията в манастирските билкови градини.

Във видеоклип, публикуван в Instagram през уикенда, 50-годишната сестра Урсула обяснява, че тя, сестра Ирмингард и шест други монахини са отишли на еднодневна екскурзия до близкия град Трир за фестивала "Свети камък". Те решили да спрат за хранене на връщане в чест на мениджърката си, преди тя да се впусне в шестседмично поклонение.

По случайност те се озовали в дюнерджийницата "Фират" в покрайнините на Кобленц.

"Всички намериха дюнера за наистина вкусен. Имахме чувството, че ще умрем, защото бяхме толкова сити. Трябваше да обиколя градината 27 пъти, преди да мога да заспя... Може да сме стари, но все още сме достатъчно луди, за да правим подобни неща в стандартна за блато петъчна вечер", сподели сестра Урсула, цитирана от The Times.