„Кетаминовата кралица" ще лежи 15 години в затвора заради смъртта на Матю Пери

Две години и половина след смъртта на Матю Пери жената, продала фаталната доза на звездата от сериала „Приятели", беше осъдена на 15 години затвор.

Наричана „Кетаминовата кралица" в някои холивудски кръгове, Джазвийн Санга рискуваше да получи до 65 години затвор, след като миналата година се призна за виновна по редица обвинения, сред които и разпространение на кетамин, довело до смърт.

Признаването на вина спести процес със съдебни заседатели и накара прокурорите да оттеглят други обвинения. Санга - 42-годишна американско-британската гражданка, беше в предварителния арест от август 2024 г.

Според в. „Ню Йорк таймс" и телевизионния канал Си Би Ес, прокуратурата е получила поисканата 15-годишна присъда, отбелязва ДПА.

Защитата е изтъкнала, че жената е била в ареста от момента на задържането и е прекарала достатъчно време зад решетките, като посочи доброто ѝ поведение зад решетките и липсата на предишни арести.

Кийт Морисън, доведен баща на Пери и кореспондент на предаването „Дейтлайн" на Ен Би Си, каза пред съдията, че той и майката на Пери, Сюзън, изпитват „ежедневна, изтощителна тъга и скръб", отбелязва Асошиейтед прес.

„В този човек имаше искра, каквато не съм виждал никога и никъде другаде. Той трябваше да има още поне един шанс, дори два", каза Морисън.

Точно преди да бъде осъдена, Санга каза пред съдията, че носи срама си „като връхна дреха". „Това не бяха грешки. Бяха ужасни решения, които разрушиха живота на хората и живота на техните семейства и приятели", каза тя.

Адвокат: Пагубната зависимост е истинската причина за смъртта на Пери

Марк Герагос, адвокатът на Санга, посочи, че „пагубната" зависимост е истинската причина за смъртта на Пери, а не неговата клиентка. „Никой не можеше да спре Пери да направи това, което щеше да направи", каза Герагос.

Смъртта на 54-годишния Матю Пери, намерен мъртъв в джакузито си през октомври 2023 г., шокира феновете на „Приятели". Актьорът, който играеше ролята на Чандлър Бинг в хитовия сериал, е говорил публично за проблемите си със своите зависимости.

Пери е приемал кетамин под наблюдение в рамките на терапевтични сеанси срещу депресия и тревожност. Този легален анестетик обаче понякога има стимулиращ или предизвикващ еуфория ефект и според разследването през есента на 2023 г. актьорът отново е изпаднал в зависимост.

Джазвийн Санга, която е във фокуса на вниманието заради живота си на светска дама, е продала десетки дози кетамин на Пери. При претърсване на дома ѝ разследващите са открили 80 флакона кетамин, както и метамфетамин и кокаин.



По отношение на кетамина тя се е хвалила, че може да „изпълни всяка поръчка" благодарение на връзките си с „главен готвач" и „учен".

Още четирима души се признаха за виновни във връзка със смъртта на Матю Пери

Освен Джазвийн Санга още четирима души се признаха за виновни във връзка със смъртта на Матю Пери: личният му асистент Кенет Ивамаса, дилърът Ерик Флеминг, с когото е работила Санга, и двама лекари, обвинени, че съзнателно са се възползвали от зависимостта на актьора.



Д-р Салвадор Пласенсия беше осъден през декември на 30 месеца затвор. Той беше продал на актьора около 20 флакона кетамин в седмиците преди смъртта му.



Другият замесен лекар, Марк Чавес, е снабдявал д-р Пласенсия с кетамин. Той също беше осъден през декември на осем месеца домашен арест и 300 часа общественополезен труд.



На двамата лекари беше забранено да упражняват професията си.



Кенет Ивамаса и Ерик Флеминг трябва да научат съдбата си до края на април.

„Приятели" изстреля Матю Пери към славата

Превърнал се в културен феномен, сериалът „Приятели" беше излъчван между 1994 и 2004 г. и изстреля Матю Пери към славата. Зад кулисите обаче актьорът дълго време е криел мрачна страна зад веселия си герой Чандлър.



В мемоарите си, публикувани през 2022 г., Пери разкри, че е преминал през 65 сеанса за детоксикация, за които е похарчил над девет милиона долара.



Той е претърпял и няколко хирургични операции, свързани с проблемите му с наркотичната зависимост.



В телевизионно предаване малко преди смъртта си Матю Пери изненада публиката, като призна, че е страдал от силна тревожност „всяка вечер" по време на снимките на „Приятели".

(БТА)