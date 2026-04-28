Камион с 20 тона просеко разсипа ценния товар при катастрофа

Камион с 20 тона просеко разсипа товара си при катастрофа във Великобритания вчера, предаде ДПА.

Инцидентът е станал на магистрала 4 и е причинил сериозни нарушения на трафика. Катастрофата е станала в района на Нюбъри и Хънгерфорд, графство Бъркшър, съобщи БТА.

Камионът с италианското пенливо вино се е сблъскал с друго товарно превозно средство, съобщи полицията. Един от двамата шофьори е разследван по подозрения, че е използвал мобилен телефон по време на движение.