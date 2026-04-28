Третият сезон на "Домът на дракона" обещава много огън и много кръв ВИДЕО

Третият сезон на "Домът на дракона" ("House of the Dragon") вече има официална премиерна дата в HBO.

Новият сезон на предисторията на "Игра на тронове" ("Game of Thrones") ще стартира на 21 юни в 21:00 ч. източно време и ще бъде достъпен за стрийминг по същото време в HBO Max. Сезонът ще се състои от осем епизода, които ще излизат всяка седмица до финала на 9 август. HBO вече беше обявила, че новият сезон ще започне през юни, но точната дата досега не беше известна.

HBO пусна и нов тийзър трейлър.

Актьорски състав и екип

Мащабният актьорски състав включва Мат Смит, Ема Д’Арси, Оливия Кук, Стив Тусен, Рис Иванс, Фабиен Франкел, Еван Мичъл, Том Глин-Карни, Соноя Мизуно, Хари Колет, Бетани Антония, Фийби Кембъл, Фиа Сабан, Джеферсън Хол, Матю Нийдъм, Джеймс Нортън, Том Бенет, Киърън Бю, Кърт Егияуан, Фреди Фокс, Клинтън Либърти, Гейл Ранкин, Абубакар Салим, Том Кълън, Томи Фланаган, Дан Фоглър, Джоплин Сибтейн, Бари Слоун и други.

Райън Кондал и Джордж Р. Р. Мартин са създатели на сериала и изпълнителни продуценти, като Кондал е и шоурънър. Сара Хес, Мелиса Бърнстийн, Кевин де ла Ной, Винс Джерардис, Дейвид Ханкок и Филипа Гослет също са изпълнителни продуценти, пише Variety.

Историята и светът на сериала

Базиран на книгата "Огън и кръв" ("Fire & Blood") на Мартин, сериалът се развива около 200 години преди събитията в "Игра на тронове" и разказва историята на гражданската война между членовете на семейство Таргариен, известна във Вестерос като "Танца на драконите". Проследява възхода и падението на могъщ род, известен - и страховит - със своите дракони и склонността си към лудост.

"Домът на дракона" беше подновен за трети сезон само дни преди премиерата на втория през юни 2024 година. Докато първият сезон запозна зрителите със семейство Таргариен, а вторият показа първите големи сблъсъци с дракони, Кондал призна в специалното издание "Inside the Episode" след финала, че третият сезон ще бъде посветен на "тотална война".

Сериалът е само един от проектите, развиващи се във вселената на "Игра на тронове" в HBO и Warner Bros. В момента премиум кабелната телевизия подготвя втория сезон на "Рицарят на Седемте кралства" ("A Knight of the Seven Kingdoms") - друга предистория на "Игра на тронове", чийто високо оценен първи сезон дебютира по-рано тази година. Warner Bros. разработва и предисториен филм, посветен на Завоеванието на Егон.

"Игра на тронове" е една от най-успешните телевизионни продукции в историята, излъчвана между 2011 и 2019 година. В актьорския състав се открояват имена като Емилия Кларк, Кит Харингтън, Питър Динклидж, Лена Хийди и Софи Търнър.

Гледайте трейлъра тук: