В кадър: Хартиеното изкуство превзема НДК

Тазгодишното издание на "София хартиен арт фест" носи името "Отвъд повърхността"

29.04.2026 | 14:22 ч. 0

Снимки: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Шестнадесетото издание на "София хартиен арт фест" започва днес от 18.00 ч. в Националния дворец на културата (НДК). Тази година форумът е под мотото "Отвъд повърхността" и е част от програмата на 23-ото издание на Салона на изкуствата.

Фестивалът, организиран от Фондация "Аматерас" в партньорство с НДК, ще продължи до 16 май. Темата насочва вниманието към скритите пластове на паметта, идентичността и културната трансформация, като представя хартията не само като материал, а като носител на идеи, време и художествен израз.

В програмата са включени мащабни международни експозиции - Биенале за съвременно хартиено изкуство във фоайе "Запад" и 17-ата годишна изложба конкурс "Аматерас" в Мраморното фоайе. В тях участват 117 автори от 18 държави.

По време на откриването ще се състои и церемонията по награждаване в конкурса "Аматерас". Сред акцентите са участието на млади български автори, включително студенти от Националната художествена академия, както и специално представяне на японска калиграфия от Минору Гото.

На 30 април програмата продължава с демонстрация на Феникс Върбанов. Фестивалът е носител на Европейския лейбъл за иновации на Европейската комисия и през годините се е утвърдил като международна платформа за съвременно хартиено изкуство и културен обмен, пише БТА.

Отвъд повърхността София хартиен арт фест НДК
