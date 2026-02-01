Зендая, Камерън Диас и Ел Фанинг стърчат над партньорите си... Кои други са в списъка?

По-често явление е мъжете звезди да са по-високи от своите партньорки в реалния живот, но понякога е обратното.

Има много известни жени, които се извисяват над мъжете си на червения килим и това не ги притеснява. Дамите, които имат в повече сантиметри от любимите си, са наричани от някои „амазонки“.

Но този етикет е остарял, тъй като обществото сякаш все по-малко се интересува от това дали жена е по-ниска или по-висока от половинката си.

Според холандско проучване само около 4 процента от жените са по-високи от своите партньори, 92 процента от мъжете са по-високи и около 4 процента от двойките мъже/жени са с еднакъв ръст.

Но в света на шоубизнеса тези проценти сякаш са по-различни. Зендая, Тина Фей, Девън Уиндзор, Камерън Диас, Ел Фанинг са само някои от известните дами, които са по-високи от своите партньори.

А ето и един списък на някои от стройните жени знаменитости, които са си избрали не толкова снажни мъже, а по-скоро такива с нисък и среден ръст:

ТОМ ХОЛАНД И ЗЕНДАЯ

Холанд: 173 см; Зендая: 178 см

През 2021 г. Том Холанд и Зендая се пошегуваха за разликата във височината си по време на разговор с Греъм Нортън в неговото предаване по BBC.

Иконата на „Спайдърмен“ и неговата приятелка и колежка обсъдиха как различната им височина е довела до това, че Холанд, с ръст от 173 см, не е могъл да хване Зендая, която е по-висока, по време на каскадьорски номер за филма им за „Спайдърмен“.

Веднъж Зендая каза, че това, че е по-висока от Том не я стряска, тъй като ѝ майка ѝ е по-висока от баща ѝ.

